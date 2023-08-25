А как ее найти? Что такое точка G, где она находится в женском теле и что об этом говорят ученые

Во время своего сексуального развития люди стараются изучить свое тело и предпочтения. Многие пары пытаются найти способ гарантированного удовлетворения — точку G. Но существует ли она вообще и почему людям сложно ее найти? Читай в материале, что такое точка G и где она находится.

Что такое точка G и где она находится: популярные мифы

Детальнее, существует ли точка G и где ее искать, рассказали исследователи Флорентийского университета Джулия и Винченцо Пуппо. Если ты уже долго ищешь точку G, но ничего не получается — не удивительно, ведь точка G — это всего лишь часть клитора.

В качестве отдельной части женской анатомии точку G начали представлять почти 100 лет назад. Занимался этим немецкий гинеколог Эрнст Грефенберг, в честь себя он и назвал теорию о существовании “точки оргазма”.

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Женщинам и мужчинам с тех пор предлагают курсы и навыки поиска точки удовольствия, в последнее время и предложения увеличить ее путем инъекций гиалуроновой кислоты. Однако почти весь маркетинг рассеялся после исследования, опубликованного в 2005 году.

В The Journal of Urology уролог Хелен О’Коннелл рассказала о результатах собственного исследования точки G. Как оказалось, точка G является ничем иным как сочленением ножек клитора. Это очень чувствительная зона, действительно влияющая на женский оргазм.

В исследовании Винченцо и Джулии Пуппо говорится о стимуляции женских половых органов. По результатам, полученным исследователями, касаясь области передней части влагалища, мы стимулируем клитор изнутри.

Вагинальный оргазм достигается только при стимуляции клитора, ведь влагалище почти не имеет нервных окончаний. А чувствительность высока только в нижней трети, где находятся луковицы клитора.

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