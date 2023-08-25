А як її знайти? Що таке точка G, де вона у жіночому тілі та що про це кажуть науковці

Під час свого сексуального розвитку люди намагаються вивчити своє тіло та вподобання. Багато пар намагаються відшукати спосіб гарантованого задоволення — точку G. Та чи існує вона взагалі і чому людям складно її знайти? Читай у матеріалі, що таке точка G і де вона знаходиться.

Що таке точка G і де вона знаходиться: поширені міфи

Детальніше, чи існує точка G та де її шукати, розповіли дослідники Флорентійського університету Джулія та Вінченцо Пуппо. Якщо ти довгий час шукаєш точку G, але нічого не виходить — не дивно, адже точка G — це всього лише частина клітора.

Як окрему частину жіночої анатомії точку G почали представляти майже 100 років тому. Займався цим німецький гінеколог Ернст Грефенберг, на честь себе він і назвав свою теорію про існування “точки оргазму”.

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Жінкам та чоловікам відтоді пропонують курси та навички пошуку точки задоволення, а останнім часом і пропозиції збільшити її шляхом ін’єкцій гіалуронової кислоти. Однак майже увесь маркетинг розвіявся після дослідження, опублікованого у 2005 році.

У The Journal of Urology урологиня Хелен О’Коннелл розповіла про результати власного дослідження точки G. Як виявилося, точка G є нічим іншим, як зчленуванням ніжок клітора. Це дуже чутлива зона, яка справді впливає на жіночий оргазм.

У дослідженні Вінченцо та Джулії Пуппо йдеться про стимуляцію жіночих статевих органів. За результатами, що отримали дослідники, торкаючись області передньої частини піхви, ми стимулюємо клітор зсередини.

Вагінальний оргазм досягається лише за умови стимуляції клітора, адже піхва майже не має нервових закінчень. А чутливість є високою лише у нижній третині, де знаходяться цибулини клітора.

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