Covid-19 в Украине: за сутки выявили 8 тысяч случаев инфицирования

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине выявили 8109 больных Covid-19, среди которых 707 — дети.

От последствий болезни умерли 356 украинцев. Еще 26 307 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро среды, 15 декабря.

В то же время с начала пандемии Covid-19 заболели 3 578 557 украинцев, из них 3 259 316 выздоровели, еще 91 958 — летальные случаи.

Очередная волна коронавируса заставляет нас и дальше пользоваться средствами гигиены. Так, спиртовые антисептики стали неотъемлемой частью нашей обыденной жизни.

Эксперты отмечают, для уничтожения микробов и бактерий концентрация спирта в них должна быть не менее 60%.

В состав таких санитайзеров входят этанол, изопропиловый спирт и н-пропанол. Для того чтобы такой раствор подействовал, его следует наносить на ладони в количестве не менее 3 мл.

Альтернативой дезинфекции рук антисептиком является обычное непарфюмированное мыло.

Для предотвращения аллергии важно не сочетать его с антисептиком и обращать внимание на состав — мыло должно быть с нейтральным уровнем Ph (5,5).

А для уменьшения негативного воздействия антисептика на кожу рук применяйте увлажняющий крем. Отдавайте предпочтение кремам с натуральными маслами, жирорастворимыми витаминами, ланолином.

В то же время процент спирта и глицерина должен быть минимальным.

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