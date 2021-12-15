Covid-19 в Україні: за добу виявили 8 тисяч випадків інфікування

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус.

Протягом минулої доби в Україні виявили 8109 хворих на Covid-19, серед яких 707 — діти.

Від наслідків недуги померли 356 українців. Ще 26 307 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 15 грудня.

Водночас від початку пандемії на Covid-19 захворіли 3 578 557 українців, з них 3 259 316 одужали, ще 91 958 — летальні випадки.

Чергова хвиля коронавірусу змушує нас і надалі користуватися засобами гігієни. Так, спиртові антисептики стали невіддільною частиною нашого сьогодення.

Експерти наголошують, для знищення мікробів та бактерій концентрація спирту в них має бути не менш як 60%.

До складу таких санітайзерів входять етанол, ізопропиловий спирт і н-пропанол. Для того щоб такий розчин подіяв, його слід наносити на долоні у кількості не менше ніж 3 мл.

Альтернативою дезінфекції рук антисептиком є звичайне непарфумоване мило.

Для запобігання алергіям важливо не поєднувати його з антисептиком та звертати увагу на склад — мило має бути з нейтральним рівнем Ph (5,5).

А для зменшення негативного впливу антисептика на шкіру рук — застосовуйте зволожувальний крем. Надавайте перевагу кремам із натуральними оліями, жиророзчинними вітамінами, ланоліном.

Натомість процент спирту та гліцерину має бути мінімальним.

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