Здоров'я та краса

Covid-19 в Україні: за добу виявили 8 тисяч випадків інфікування

Ніна Гербич, редакторка сайту 15 Грудня 2021, 09:35
Covid-19 в Україні
Фото: Unsplash

Більше новин
Наталія Татарінцева інтерв'ю
Наталія Татарінцева про pole-dance, свій бренд косметики та імідж “дружини Кота”
санта
Санта Клаус може стати банкрутом? У чому причина
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 15.12.2021 (17:30)
Як лікувати депересію
“Друзі кажуть, у мене депресія. Чи можна вилікувати її без пігулок?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

Омікрон
Омікрон дістанеться України уже до кінця тижня: що потрібно знати
Реабілітація після ковіду
Реабілітація після Covid-19: кому потрібна, куди звертатися, що лікувати — пояснюють медики
Ситуація з Covid-19: скільки українців одужали
Ситуація з Covid-19: скільки українців одужали від хвороби
Відсторонення від роботи невакцинованих
Відсторонення від роботи невакцинованих: юрист пояснив спірні аспекти

Відео
0:02:38
санта

Санта Клаус може стати банкрутом? У чому причина
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 15.12.2021 (17:30)
0:03:54
новый год 2022
Стіл на новий рік 2022: скільки коштуватиме новорічний стіл та як заощадити
0:03:33
суд
Банк забирає житло разом із колекторами? Що робити і як не втрапити у таку ситуацію
0:21:00
Вікна-новини випуск від 15.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 15.12.2021 (14:30)
0:20:00
15.12.2021
Вікна-новини. Випуск від 15.12.2021 (11:30)
0:03:32
Новорічні сукні
Що одягнути на Новий рік 2022? Поради для зустрічі року Водяного Тигра
0:04:22
Заборона одноразових пакетів
Одноразові пакети поза законом: як діє нововведення в Україні
0:35:17
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 14.12.2021 (22:00)
0:04:13
Агресія проти України
Напруга не спадає: хто і що може зупинити наступ Москви на Україну
Більше відео
ONUKА назвала найкращу українську співачку та розповіла про особистий “допінг” перед концертом
Читати далі
ONUKА назвала найкращу українську співачку та розповіла про особистий “допінг” перед концертом
Мій сімейний лікар звільнився — пояснюємо, що робити у такому випадку
Читати далі
Мій сімейний лікар звільнився — пояснюємо, що робити у такому випадку