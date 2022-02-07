Здоровье и красота

Действительно “волшебная” таблетка? Рассказываем о Молнупиравире и других лекарствах от Covid-19 в мире

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 февраля 2022, 17:00
Ліки проти коронавірусу в Україні та світі
Фото: Pexels, Unsplash

Больше новостей
сморід та фекалії у будинку
В подвале вонь и фекалии: как в Киеве жители ведут борьбу с ЖЭКом
Действительно “волшебная” таблетка? Рассказываем о Молнупиравире и других лекарствах от Covid-19 в мире
Зимний салат — это не скучно. Идеальная формула от нутрициолога Анастасии Голобородько
Взорвали мост в Германии
120 кг за несколько секунд: как ювелирно подорвали мост в Германии из-за автобана
Світлана Тарабарова про план дій у разі наступу Росії
Уберу страхи в “тревожный чемодан” — Тарабарова о своем плане действий в случае нападения России
Смотреть больше

Материалы по теме

У Канаді запровадили надзвичайний стан
В столице Канады ввели чрезвычайное положение: почему
Коронавирус 7 февраля: статистика COVID-19 в Украине
Коронавирус: статистика заболеваемости и первое лекарство против Covid-19 уже в Украине
Коронавирус 4 февраля: статистика COVID-19 в Украине
Коронавирус в Украине: антирекорд заболеваемости и новый симптом Омикрона
Ковід статистика 03.02.22
Коронавирус в Украине: статистика и планы Минздрава по вакцинации на 2022 год

Видео
0:03:44
сморід та фекалії у будинку

В подвале вонь и фекалии: как в Киеве жители ведут борьбу с ЖЭКом
0:00:38
Взорвали мост в Германии
120 кг за несколько секунд: как ювелирно подорвали мост в Германии из-за автобана
0:35:00
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 07.02.2022 (17:30)
0:00:42
Погода в Украине
Опасные снежные фонтаны: как стихия накрыла Карпаты
0:01:02
Інтерв'ю Папи Римського
Интервью Папы Римского: все о мечтах и ​​детстве
0:03:27
У Канаді запровадили надзвичайний стан
В столице Канады ввели чрезвычайное положение: почему
0:20:00
Викна-новини выпуск от 07.02.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 07.02.2022 (14:30)
0:03:03
Техніка Білорусі біля кордону з Україною
Техника Беларуси у границы с Украиной? Чего ждать
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 07.02.2022 (11:30)
0:02:13
полювання на грізлі у США
Косолапые выходят из леса: почему охоту на гризли хотят разрешить в США
Больше видео
Світлана Тарабарова про план дій у разі наступу Росії
Читать дальше
Уберу страхи в “тревожный чемодан” — Тарабарова о своем плане действий в случае нападения России
Словник туриста
Читать дальше
Для отдыха или экстренных ситуаций: фразы по-английски, которые должен знать каждый турист

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь