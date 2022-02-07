Действительно “волшебная” таблетка? Рассказываем о Молнупиравире и других лекарствах от Covid-19 в мире

Последние годы превратили нашу жизнь в фильм ужасов или триллер. Пандемия нанесла свой негативный отпечаток на большинство общественных сфер, экономик стран и подорвала отношения.
Бороться с Covid-19 тяжело, ведь он постоянно мутирует и не было препаратов, которые могли бы ему противостоять.
Со временем ученые смогли изобрести и усовершенствовать вакцину, которая помогает перенести болезнь в более легкой форме.
А недавно ученые заявили о первом лекарстве от Covid-19. Как оно работает и защищает организм, кто и где проводил испытания — давай разберемся вместе.
Одним из таких препаратов является Молнупиравир. 60 тыс. курсов этого препарата уже прибыло в Украину.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.
Он зарегистрирован и разрешен для экстренного применения в США, Японии, Великобритании и других странах.
Он зарегистрирован и разрешен для экстренного применения в США, Японии, Великобритании и других странах.
Также министр рассказал, что Украина начала заключать соглашения на поставку Молнупиравира еще в ноябре прошлого года.
— Молнупиравир — это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни, — сообщает Виктор Ляшко.
Это лекарство прежде всего поможет в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам, находящимся в группе риска.
Также сообщается, что Украина ожидает еще 240 тыс. курсов препарата, которые должны поступить до апреля 2022 года.
Также сообщается, что Украина ожидает еще 240 тыс. курсов препарата, которые должны поступить до апреля 2022 года.
Министерство здравоохранения уже в ближайшее время распределит Молнупиравир по регионам страны.
Молнупиравир — совместная разработка двух фармацевтических компаний Merck Sharp & Dohme и Ridgeback Biotherapeutics.
Это лекарство выпускают в виде таблеток, что позволяет удобно его хранить и принимать.
Это лекарство выпускают в виде таблеток, что позволяет удобно его хранить и принимать.
MHRA (агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров) рекомендовало Молнупиравир пациентам с симптомами средней и легкой тяжести.
Кроме того, этот препарат могут принимать люди, имеющие сопутствующие болезни, избыточный вес, диабет или проблемы с сердцем, а также пожилые люди.
На основе данных 775 пациентов, принявших участие в исследовании и принимавших Молнупиравир, было установлено следующее:
Эти данные были обнародованы в пресс-релизе компании и пока не были подтверждены независимыми рецензиями.
Ремдесивир — препарат американского производителя Gilead Sciences.
Он стал одним из первых, сертифицированных еще в конце 2020 года.
Ремдесивир помогает иммунной системе начать бороться с вирусом еще до того, как она его распознала.
Лекарство останавливает размножение вируса, замедляет его. Таким образом, иммунитет получает дополнительную фору.
Лекарство останавливает размножение вируса, замедляет его. Таким образом, иммунитет получает дополнительную фору.
— При немного запоздалом и неэффективном первичном иммунном ответе вирус достаточно активно и быстро проникает, и его становится очень много, — рассказывает иммунолог Борис Донской.
Некоторые препараты разрешены к использованию в экстренных случаях, то есть еще до того, как они получили сертификацию.
Эти препараты можно использовать только для пациентов, у которых болезнь рискует серьезно развиться.
Эти препараты можно использовать только для пациентов, у которых болезнь рискует серьезно развиться.
Одним из таких лекарственных средств является Паксловид от американской фармкомпании Pfizer.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат для экстренного использования из-за роста случаев инфицирования и смертей от Covid-19 на территории Европейского Союза.
В США Паксловид разрешили сертифицировать для экстренного использования в канун Рождества.
Кроме противовирусных препаратов в лечении коронавируса используют средства с моноклональными антителами.
Препараты с таким принципом действия, Сотровимаб и REGEN-COV, полностью одобрили в ЕС, а в США оба одобрены только для экстренного использования.
Когда дома кто-то болеет Covid-19, в зоне риска автоматически оказывается вся семья. Но те, кто обладает крепким иммунитетом, могут не подхватить вирус. Ранее мы рассказывали, как ухаживать за больным Covid-19, чтобы самому не заболеть.