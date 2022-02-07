Действительно “волшебная” таблетка? Рассказываем о Молнупиравире и других лекарствах от Covid-19 в мире

Последние годы превратили нашу жизнь в фильм ужасов или триллер. Пандемия нанесла свой негативный отпечаток на большинство общественных сфер, экономик стран и подорвала отношения.

Бороться с Covid-19 тяжело, ведь он постоянно мутирует и не было препаратов, которые могли бы ему противостоять.

Со временем ученые смогли изобрести и усовершенствовать вакцину, которая помогает перенести болезнь в более легкой форме.

А недавно ученые заявили о первом лекарстве от Covid-19. Как оно работает и защищает организм, кто и где проводил испытания — давай разберемся вместе.

Молнупиравир

Одним из таких препаратов является Молнупиравир. 60 тыс. курсов этого препарата уже прибыло в Украину.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

Он зарегистрирован и разрешен для экстренного применения в США, Японии, Великобритании и других странах.

Также министр рассказал, что Украина начала заключать соглашения на поставку Молнупиравира еще в ноябре прошлого года.

— Молнупиравир — это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни, — сообщает Виктор Ляшко.

Это лекарство прежде всего поможет в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам, находящимся в группе риска.

Также сообщается, что Украина ожидает еще 240 тыс. курсов препарата, которые должны поступить до апреля 2022 года.

Министерство здравоохранения уже в ближайшее время распределит Молнупиравир по регионам страны.

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История Молнупиравира

Молнупиравир — совместная разработка двух фармацевтических компаний Merck Sharp & Dohme и Ridgeback Biotherapeutics.

Это лекарство выпускают в виде таблеток, что позволяет удобно его хранить и принимать.

MHRA (агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров) рекомендовало Молнупиравир пациентам с симптомами средней и легкой тяжести.

Кроме того, этот препарат могут принимать люди, имеющие сопутствующие болезни, избыточный вес, диабет или проблемы с сердцем, а также пожилые люди.

Клинические испытания

На основе данных 775 пациентов, принявших участие в исследовании и принимавших Молнупиравир, было установлено следующее:

госпитализированы — 7,3% пациентов;

из пациентов, принимавших плацебо, госпитализированы 14,1%;

среди тех, кто принимал экспериментальные лекарства, никто не умер;

из пациентов, которым давали плацебо, восемь умерли.

Эти данные были обнародованы в пресс-релизе компании и пока не были подтверждены независимыми рецензиями.

Другие препараты от Covid-19

Ремдесивир

Ремдесивир — препарат американского производителя Gilead Sciences.

Он стал одним из первых, сертифицированных еще в конце 2020 года.

Ремдесивир помогает иммунной системе начать бороться с вирусом еще до того, как она его распознала.

Лекарство останавливает размножение вируса, замедляет его. Таким образом, иммунитет получает дополнительную фору.

— При немного запоздалом и неэффективном первичном иммунном ответе вирус достаточно активно и быстро проникает, и его становится очень много, — рассказывает иммунолог Борис Донской.

Поксловид

Некоторые препараты разрешены к использованию в экстренных случаях, то есть еще до того, как они получили сертификацию.

Эти препараты можно использовать только для пациентов, у которых болезнь рискует серьезно развиться.

Одним из таких лекарственных средств является Паксловид от американской фармкомпании Pfizer.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат для экстренного использования из-за роста случаев инфицирования и смертей от Covid-19 на территории Европейского Союза.

В США Паксловид разрешили сертифицировать для экстренного использования в канун Рождества.

Сотровимаб

Кроме противовирусных препаратов в лечении коронавируса используют средства с моноклональными антителами.

Препараты с таким принципом действия, Сотровимаб и REGEN-COV, полностью одобрили в ЕС, а в США оба одобрены только для экстренного использования.

Когда дома кто-то болеет Covid-19, в зоне риска автоматически оказывается вся семья. Но те, кто обладает крепким иммунитетом, могут не подхватить вирус. Ранее мы рассказывали, как ухаживать за больным Covid-19, чтобы самому не заболеть.