Дійсно “чарівна” пігулка? Розповідаємо про Молнупіравір та інші ліки проти Covid-19 у світі

Останні роки подекуди перетворили наше життя на фільм жахів чи трилер. Пандемія нанесла свій негативний відбиток на більшість суспільних сфер, економік країн і підірвала взаємини.

Боротися з Covid-19 важко, адже він постійно мутує і не було препаратів, які могли б йому протистояти.

З часом вчені змогли винайти та вдосконалити вакцину, яка допомагає перенести хворобу у легшій формі.

А нещодавно науковці заявили про перші ліки проти Covid-19. То як вони працюють і захищають організм, хто і де проводив випробування — розберімося разом.

Молнупіравір

Одним із таких препаратів є Молнупіравір. 60 тис. курсів цього препарату вже прибули до України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Він зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Також міністр розповів, що Україна почала укладати угоди на постачання Молнупіравіру ще у листопаді минулого року.

— Молнупіравір — це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби, — повідомляє Віктор Ляшко.

Ці ліки передусім допоможуть у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам, які перебувають у групі ризику.

Також повідомляється, що Україна очікує ще на 240 тис. курсів препарату, які мають надійти до квітня 2022 року.

Міністерство охорони здоров’я вже найближчим часом розподілить Молнупіравір по регіонах країни.

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Історія Молнупіравіру

Молнупіравір — спільна розробка двох фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics.

Ці ліки випускають у вигляді пігулок, що дозволяє зручно їх зберігати та приймати.

MHRA (агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів) рекомендувало Молнупіравір пацієнтам із симптоми середньої та легкої тяжкості.

Також цей препарат можуть приймати люди, які мають супутні хвороби, надмірну вагу, діабет чи проблеми з серцем, та люди похилого віку.

Клінічні випробування

На основі даних 775 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні й приймали Молнупіравір, було встановлено таке:

госпіталізовані — 7,3% пацієнтів;

з пацієнтів, які приймали плацебо, госпіталізовані 14,1%;

серед тих, хто приймав експериментальні ліки, ніхто не помер;

з пацієнтів, яким давали плацебо, восьмеро померли.

Ці дані були оприлюднені у прес-релізі компанії і поки що не були підтверджені незалежними рецензіями.

Інші препарати від Covid-19

Ремдесивір

Ремдесивір — препарат американського виробника Gilead Sciences.

Він став одним із перших, який сертифікували ще наприкінці 2020 року.

Ремдесивір допомагає імунній системі почати боротися з вірусом ще до того, як вона його розпізнала.

Ліки зупиняють розмноження вірусу, уповільнюють його. Отже, імунітет отримує додаткову фору.

— У разі трохи запізнілої та неефективної первинної імунної відповіді вірус досить активно і швидко проникає, і його стає дуже багато, — розповідає імунолог Борис Донський.

Паксловід

Деякі препарати дозволено використовувати в екстрених випадках, тобто ще до того, як вони отримали сертифікацію.

Ці препарати можна використовувати лише для пацієнтів, у яких хвороба ризикує серйозно розвинутися.

Одним із таких лікарських засобів є Паксловід від американської фармкомпанії Pfizer.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат для екстреного використання через зростання випадків інфікування та смертей від Covid-19 на території Європейського Союзу.

У США Паксловід дозволили сертифікували для екстреного використання напередодні Різдва.

Сотровімаб

Окрім противірусних препаратів, у лікуванні коронавірусу використовують засоби із моноклональними антитілами.

Препарати з таким принципом дії, Сотровімаб та REGEN-COV, повністю схвалили у ЄС, а у США обидва схвалені лише для екстреного використання.

Коли вдома хтось хворіє на Covid-19, в зоні ризику автоматично опиняється вся родина. Але ті, хто мають міцний імунітет, можуть не підхопити вірус. Раніше ми розповідали, як доглядати за хворим на Covid-19, щоб самому не захворіти.