Здоров'я та краса

Дійсно “чарівна” пігулка? Розповідаємо про Молнупіравір та інші ліки проти Covid-19 у світі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Лютого 2022, 17:00
Ліки проти коронавірусу в Україні та світі
Фото: Pexels, Unsplash

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