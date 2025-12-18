Денежный маникюр на январь 2026 года: цвета, которые заставят финансы прийти к тебе

Январь — месяц обновления и оттенки, вдохновленные природой и энергией, помогут привлечь финансовые потоки. Следует совмещать их с элементами золота или страз для усиления эффекта.

Читай в материале, какой денежный маникюр на январь 2026 года сделать и максимально привлечь финансы к себе.

Денежный маникюр на январь 2026: список цветов, которые привлекут средства

Мы собрали самые актуальные цвета на январь 2026, которые обещают процветание, гармонию и, конечно же, приток денег к тебе.

Какой цвет маникюра к деньгам в январе: трансформативный бирюзовый

Глубокий сине-зеленый оттенок символизирует обновление и начало нового в жизни. Он привлекает стабильность и финансовые возможности, что станет идеальным началом года. Этот цвет следует наносить как базу с золотыми акцентами.

Какой маникюр принесет деньги в январе 2026: изумрудный

Классический цвет богатства ассоциируется с ростом во всех сферах. В январе 2026 года он поможет в карьерном продвижении и инвестициях. Френч с изумрудным кончиком или матовый финиш – идеальные варианты для середины зимы.

Какой маникюр сделать для привлечения денег в январе 2026 года: бордовый

Насыщенный красно-коричневый оттенок притягивает энергию и деньги. К этому цвету можно добавить блестки для большего эффекта и подчеркивания образа.

Денежный маникюр на январь 2026: шоколадно-коричневый

Земной цвет стабильности и изобилия. В сочетании с горчичным или верблюжьим оттенками привлекает долгосрочные финансы. Цвет идеально подходит для минималистического дизайна.

Денежный маникюр в январе 2026: огненно-красный

Цвет удачи и скорых решений. Золото на маникюре будет выступать как акцент, усиливающий привлечение богатства.

Фото: Pinterest.

Раньше мы писали, какой маникюр на Новый год 2026 года будет лучшим — читай в материале, какие дизайны привлекут удачу на следующий год.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!