Грошовий манікюр на січень 2026: кольори, які змусять фінанси прийти до тебе

Січень — місяць оновлення, тож відтінки, натхненні природою та енергією, допоможуть привабити фінансові потоки. Варто поєднувати їх з елементами золота чи страз для посилення ефекту.

Читай у матеріалі, який грошовий манікюр на січень 2026 зробити та максимально притягнути фінанси до себе.

Грошовий манікюр на січень 2026: перелік кольорів, які притягнуть кошти

Ми зібрали найактуальніші кольори на січень 2026, які обіцяють процвітання, гармонію, та, звісно ж, приток грошей до тебе.

Який колір манікюру до грошей в січні: трансформативний бірюзовий

Глибокий синьо-зелений відтінок символізує оновлення та початок нового в житті. Він приваблює стабільність і фінансові можливості, що буде ідеальним початком року. ЦЕй колір варто наносити як базу з золотими акцентами.

Який манікюр принесе гроші в січні 2026: смарагдовий

Класичний колір багатства, що асоціюється зі зростанням в усіх сферах. У січні 2026 він допоможе в кар’єрному просуванні та інвестиціях. Френч зі смарагдовим кінчиком або матовий фініш — ідеальні варіанти для середини зими.

Який манікюр зробити для приваблення грошей в січні 2026: бордовий

Насичений червоно-коричневий відтінок притягує енергію та гроші. До цього кольору можна додати блискітки для більшого ефекту та підкреслення твого образу.

Грошовий манікюр на січень 2026: шоколадно-коричневий

Земний колір стабільності та достатку. У комбінації з гірчичним чи верблюжим відтінками приваблює довгострокові фінанси. Колір ідеально підійде для мінімалістичного дизайну.

Грошовий манікюр в січні 2026: вогненно-червоний

Колір удачі та швидких рішень. Золото на манікюрі виступатиме як акцент, що посилить приваблення багатства.

