До 9 недель ожидания: у подростков диагностируют рак позже всех

Время — решающий фактор, когда речь идет о диагностике рака. Но не все дети получают свой диагноз одинаково быстро. Новое британское исследование проливает свет на то, какая именно возрастная группа вынуждена ждать дольше всего. И это на самом деле тревожный сигнал для медиков. Об этом рассказали в The Independent.

Кто ждет дольше всего диагностики рака

Согласно исследованию Ноттингемского университета, дольше всего установления диагноза рака ждут подростки в возрасте от 15 до 18 лет (в среднем 8,7 недель). Особенно сложная ситуация с опухолями костей: в таких случаях диагностика может длиться более 12 недель!

А младенцам до одного года обычно ставят диагноз за 3,7 недели. Быстрее всего обнаруживают рак почки — всего 2,3 недели до подтверждения болезни.

В целом дети получают диагноз в течение 4,6 недель. Однако половина пациентов ждет 4 недели или дольше, что, по словам врачей, может осложнить лечение и уменьшить шансы на выздоровление. Больше всего задержек в диагностике фиксируют в случаях опухолей костей, опухолей головного мозга, гистиоцитоза клеток Лангерганса, опухолей мягких тканей.

Где чаще всего обнаруживают рак

67% случаев диагностируют после визита в отделение неотложной помощи или через экстренную госпитализацию. Это свидетельствует о том, что многие случаи не выявляются на ранних этапах во время обычных осмотров или плановых визитов к врачу.

— Существует настоятельная необходимость сосредоточить усилия на молодых людях и таких типах опухолей, как опухоли костей, у которых все еще длительный промежуток времени диагностики.

Об этом сообщила доктор Шаарна Шанмугавадивель.

Специалисты уверены, что результаты исследования могут помочь системе здравоохранения разработать национальный план борьбы с раком с фокусом на тех, кто больше всего рискует остаться без своевременной диагностики.

Авторы исследования призывают медиков обратить особое внимание на подростков и пациентов с неочевидными симптомами. Задача — не просто выявлять рак, а делать это раньше, когда шансы на выздоровление самые высокие!

Также читай, как диагностировать рак на ранних стадиях.

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