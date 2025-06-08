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До 9 тижнів очікування: у підлітків діагностують рак пізніше за всіх

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 08 Червня 2025, 14:00
рак
Фото Unsplash

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