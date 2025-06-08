До 9 тижнів очікування: у підлітків діагностують рак пізніше за всіх

Час — вирішальний фактор, коли йдеться про діагностику раку. Але не всі діти отримують свій діагноз однаково швидко. Нове британське дослідження проливає світло на те, яка саме вікова група змушена чекати найдовше. І це насправді тривожний сигнал для медиків. Про це розповіли в The Independent.

Хто чекає найдовше на діагностику раку

Згідно з дослідженням Ноттінгемського університету, найдовше на встановлення діагнозу раку чекають підлітки віком від 15 до 18 років (в середньому 8,7 тижнів). Особливо складною є ситуація з пухлинами кісток: у таких випадках діагностика може тривати понад 12 тижнів!

А немовлятам до одного року зазвичай ставлять діагноз за 3,7 тижнів. Найшвидше виявляють рак нирки — всього 2,3 тижні до підтвердження хвороби.

Загалом діти отримують діагноз протягом 4,6 тижнів. Проте половина пацієнтів чекає 4 тижні або довше, що, за словами лікарів, може ускладнити лікування та зменшити шанси на одужання. Найбільше затримок у діагностиці фіксують у випадках пухлин кісток, пухлин головного мозку, гістіоцитозу клітин Лангерганса, пухлин м’яких тканин.

Де найчастіше виявляють рак

67% випадків діагностують після візиту до відділення невідкладної допомоги або через екстрену госпіталізацію. Це свідчить про те, що багато випадків не виявляються на ранніх етапах під час звичних оглядів або планових візитів до лікаря.

— Існує нагальна потреба зосередити зусилля на молодих людях і таких типах пухлин, як пухлини кісток, які все ще мають тривалий проміжок часу діагностики.

Про це повідомила докторка Шаарна Шанмугавадівель.

Фахівці впевнені, що результати дослідження можуть допомогти системі охорони здоров’я розробити національний план боротьби з раком з фокусом на тих, хто найбільше ризикує залишитися без вчасної діагностики.

Автори дослідження закликають медиків звернути особливу увагу на підлітків і пацієнтів із неочевидними симптомами. Завдання — не просто виявляти рак, а робити це раніше, коли шанси на одужання найвищі!

Також читай, як діагностувати рак на ранніх стадіях.

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