Какое масло советуют диетологи: один из них может продлить жизнь

Когда речь заходит о выборе масла для приготовления блюд, специалисты советуют обращать внимание не только на вкус, но и на питательные свойства, способ обработки и устойчивость при нагревании. Именно эти критерии определяют, насколько безопасным и полезным будет ваш ежедневный выбор.

Об этом пишет Real Simple.

Что учитывают диетологи

Диетолог Сам Шлейгер объясняет: важно учитывать, как организм реагирует на жир, насколько масло стабильно при нагревании и как оно влияет на воспалительные процессы, гормональный баланс и состояние кишечника.

Ее коллега Сапна Перувемба добавляет, что лучшими считаются масла, богатые мононенасыщенными жирами и с низким содержанием насыщенных.

Такие хорошие жиры положительно влияют на сердце, помогают снижать уровень плохого холестерина и триглицеридов. В то же время избыток насыщенных жиров или полиненасыщенных омега-6 может, наоборот, усиливать воспалительные процессы.

Поэтому эксперты советуют быть осторожными с кокосовым, пальмовым маслом и сливочным маслом.

Почему важна точка дымления

Еще один показатель — температура дымления, то есть момент, когда масло начинает разлагаться. Если продукт нестабилен при высокой температуре, он образует вредные соединения, которые могут повреждать клетки. Именно поэтому специалисты рекомендуют выбирать масла с высокой точкой дымления для жарки и тушения.

Меньше обработки — больше пользы. Масла холодного отжима сохраняют природные антиоксиданты, тогда как рафинированные варианты часто теряют часть ценных веществ.

Хранить масло лучше всего в темных стеклянных бутылках и в прохладном месте — так оно дольше не окисляется.

Самое полезное — оливковое

По всем параметрам лучше всего себя зарекомендовало оливковое масло, особенно первого отжима. Оно содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы — антиоксиданты, которые снижают воспаление и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, исследования показывают: регулярное употребление оливкового масла может положительно влиять не только на сердце, но и на мозг и метаболическое здоровье.

Рафинированное оливковое масло выдерживает температуру до 470°F (около 240°C), а extra virgin — до 410°F (210°C), что делает его универсальным для повседневного приготовления. Аромат и вкус этого масла подходят как для овощей и салатов, так и для рыбы или даже десертов.

Оно настолько универсально, что подходит для любой кухни — от греческой до домашней украинской, — подытоживает диетолог Джейми Адамс.

