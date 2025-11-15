Яку олію радять дієтологи: одна з них може подовжити життя

Коли йдеться про вибір олії для приготування страв, фахівці радять звертати увагу не лише на смак, а й на поживні властивості, спосіб обробки та стабільність при нагріванні. Саме ці критерії визначають, наскільки безпечним і корисним буде ваш щоденний вибір. Про це пише Real Simple.

Що враховують дієтологи

Дієтологиня Сем Шлейгер пояснює: важливо зважати, як організм реагує на жир, наскільки олія стабільна під час нагрівання і як вона впливає на запальні процеси, гормональний баланс та стан кишечника. Її колега Сапна Перувемба додає, що найкращими вважаються олії, багаті на мононенасичені жири та з низьким вмістом насичених.

Такі хороші жири позитивно впливають на серце, допомагають знижувати рівень поганого холестерину та тригліцеридів. Водночас надлишок насичених жирів або поліненасичених омега-6 може, навпаки, стимулювати запальні процеси. Тому експерти радять бути обережними з кокосовою, пальмовою олією та вершковим маслом.

Чому важлива точка диму

Ще один показник — температура диму, тобто момент, коли олія починає розкладатися. Якщо продукт нестабільний при високій температурі, він утворює шкідливі сполуки, що можуть пошкоджувати клітини.

Саме тому фахівці рекомендують обирати олії з високою точкою диму для смаження та тушкування.

Обробка і зберігання

Менше обробки — більше користі. Олії холодного віджиму зберігають природні антиоксиданти, тоді як рафіновані варіанти часто втрачають частину цінних речовин.

Читати на тему Пальмова олія: чому заборонена в Україні та яка шкода продукту для здоров’я У які саме продукти не можна додавати пальмову олію та як вона шкодить здоров’ю — читай в матеріалі.

Зберігати олію найкраще у темних скляних пляшках у прохолодному місці — так вона довше не окислюється.

Найкорисніша — оливкова

За всіма параметрами найкраще себе зарекомендувала оливкова олія, особливо першого віджиму. Вона містить мононенасичені жири й поліфеноли — антиоксиданти, що знижують запалення та покращують роботу серцево-судинної системи.

Крім того, дослідження показують, що регулярне споживання оливкової олії може позитивно впливати не лише на серце, а й на мозок та метаболічне здоров’я.

Рафінована оливкова олія витримує температуру до 470°F (близько 240°C), а екстра вірджин — до 410°F (210°C), що робить її універсальною для щоденного приготування. Аромат і смак цієї олії підходять як до овочів і салатів, так і до риби чи навіть десертів.

Вона настільки універсальна, що підходить для будь-якої кухні — від грецької до домашньої української, — підсумовує дієтологиня Джеймі Адамс.

Відмова від вершкового масла може знизити ризик смерті на 16% — висновки вчених. Чи справді заміна улюбленого продукту на оливкову олію може подовжити життя — читай в матеріалі.

