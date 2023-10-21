Действительно нужны разные продукты? Есть ли разница между мужской и женской косметикой — объясняет эксперт

В эпоху активного развития косметической индустрии мы часто сталкиваемся с большим количеством товаров, предназначенных для разных групп людей. Одной из активно обсуждаемых тем является разница между мужской и женской уходовой косметикой. Но действительно ли существуют существенные различия между этими продуктами или это лишь маркетинговый ход? И как выбрать базовый уход, идеально подходящий именно для твоей кожи? Ответы на все эти вопросы дала дерматовенеролог и косметолог Ольга Дидык для издания LIGA. Life.

Есть ли разница между мужской и женской косметикой

Мужской и женской косметики как таковой не существует. Твоя кожа, независимо от пола, является одинаковой.

Поэтому разница между мужской и женской косметикой — это, главным образом, маркетинговый ход, а не действительная польза для здоровья твоей кожи.

Ольга Дидык рассказала, что они сравнивали мужские и женские кремы по их составу. Они практически идентичны. Главное, что отличает их — это дизайн упаковки, надписи и запах.

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Обычно для мужских средств выбирают аромат, который соответствует популярным духам. Поэтому не обращай внимание на внешний вид продукта, как советует дерматолог.

Вместо этого сконцентрируйся на составе средства и типе кожи, для которого оно предназначено. В целом выделяют 3 типа кожи:

сухой;

жирный;

комбинированный.

Как определить какой у меня тип кожи

Чтобы понять, к какому типу относится твоя кожа, используй простой тест с белой салфеткой. Приложи ее к лицу, нажми и посмотри на результат:

если салфетка сияет от жира — у тебя жирная кожа;

если ничего не осталось и ты чувствуешь сухость после умывания — у тебя сухой тип;

если жирность или сухость присутствует только в Т-зоне, то есть на лбу, носу и подбородке — у тебя комбинированный тип кожи.

Как мужчины, так и женщины могут иметь как чувствительную кожу или специфические проблемы, так и акне или псориаз. В таких случаях уход за кожей следует подбирать вместе с дерматологом.

Не забывай также обращать внимание на цену. Качественный крем не будет стоить 200 гривен. Действительно качественные ингредиенты стоят дорого. Поэтому стоимость хорошего уходового средства обычно начинается от 500 гривен.

Каким должен быть уход за кожей лица

По словам Ольги, существует золотая троица ухода за кожей лица:

1. Умывание. Утром ты должна очищать кожу от кожного сала, а вечером — от пыли и грязи. Если носишь макияж, сними его специальными средствами, такими как мицеллярная вода или гидрофильное масло.

Выбирай продукт для умывания, исходя из своего типа кожи: для жирной и комбинированной — гели, для сухой — пенки или молочко.

2. Тонизирование. Тоник восстанавливает pH, гидролипидный баланс твоей кожи и успокаивает ее после умывания. Выбирай тоник по потребности: для чувствительной кожи нужен один продукт, для кожи, нуждающейся в увлажнении — другой. Ольга Дидык рекомендует обращать внимание на ниацинамид и центеллу в составе.

3. Увлажнение. Крем, который выполняет эту функцию, также следует выбирать в зависимости от типа кожи. Для сухой подойдут питательные кремы, для жирной — гелевые или муссовые средства. В составе должны быть компоненты, которые успокаивают и восстанавливают кожу.

Следи, чтобы в твоих средствах для ухода не было спиртов (они имеют приставку алко-). Эти вещества могут вызвать раздражение и дискомфорт.

И помни: мужчины и женщины должны соблюдать эту рутину каждое утро и каждый вечер. Кроме того, утром всегда наноси средство с SPF-защитой и обновляй его каждые 2 часа. Летом это должна быть защита 50, в холодный период достаточно 20-30. Солнцезащитный крем — обязательное средство, независимо от сезона, — заключает Ольга Дидык.

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