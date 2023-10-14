Щоб пушок не приносив дискомфорту: як прибрати волосся на обличчі

У жінок є пушок над верхньою губою і це нормально. Це особливості нашого організму. Але іноді ці волоски бувають дуже темного кольору і довгі, вони надають дискомфорту. Тоді ми замислюємося, як прибрати волосся на обличчі.

Найчастіше жінки хочуть розв’язати цю проблему самостійно та шукають, як прибрати волосся на обличчі в домашніх умовах, щоб не йти до майстра. Іноді на це просто немає часу, адже запису потрібно чекати кілька днів.

Ми розповімо про прості методи, як позбутися волосся на обличчі.

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Як прибрати волосся на обличчі

Як позбутися волосся на обличчі за допомогою пінцету

Видалення пушка над верхньою губою пінцетом — один із найпростіших і найбезпечніших способів. Для цього треба продезінфікувати інструмент, стати перед дзеркалом та акуратно висмикувати волоски. Спосіб схожий на вищипування брів.

Правда, цей процес може зайняти багато часу, адже пінцет здатний захопити одну волосину або кілька. Ще буде важко прибрати дуже короткі волоски.

Як видалити волосся над верхньою губою за допомогою шугарингу

Шугаринг — процес видалення волосся за допомогою спеціальної пасти, що нагадує цукрову карамель. При цьому способі волоски вириваються з цибулиною.

Спеціальну пасту треба нагріти до температури 37°С, тонким шаром нанести на зону видалення волосся проти росту волосся, дати трохи охолонути. Потім приклеїти спеціальні смужки та виривати по росту волосся.

Спочатку потрібно провести тест, щоб подивитися, чи не буде алергічної реакції. Також цей спосіб підходить тим, хто вже мав справу із шугарингом. В іншому випадку краще звернутися до майстра, щоб не зашкодити собі.

Як позбутися волосся на обличчі за допомогою воску

Прибрати волосся на обличчі віск може допомогти двома способами: перший і найпростіший — воскові смужки, другий — розігрітий віск.

Якщо ти купиш воскові смужки, які спеціально призначені для обличчя, варто просто дотримуватися інструкцій на упаковуванні. Але не забувай про тест на алергію.

Якщо ж у тебе віск у кульках, його потрібно нагріти до 40°С. Далі нанести віск тонким шаром на зону видалення волосся, дати охолонути і виривати проти росту волосся.

Якщо ти раніше не робив(-ла) цього самостійно, краще звернутися до фахівця, щоб не обпалити воском шкіру і не нашкодити собі.

Видалення волосся на обличчі за допомогою фотоепіляції

Зараз існують спеціальні прилади, які дозволяють провести фотоепіляцію вдома. На них є спеціальний режим для обличчя, де потужність спалахів світла буде меншою.

Обов’язково потрібно провести тест на іншій зоні, щоб знати, що фотоепіляція тобі підходить. Також треба порадитись із фахівцем, як її правильно робити.

Поради щодо проведення воскової епіляції та шугарингу

До проведення епіляції потрібно:

вмитися за кілька годин до сеансу та зволожити обличчя легким кремом, можна обмежитися тоніком;

щоб волоски краще зчіплялися з воском, можна присипати оброблювану зону тальком;

епіляцію краще проводити ввечері, щоби за ніч шкіра відновилася;

ліжко застелити чистою постільною білизною, адже шкіра, що втратила волосся разом із шаром мертвих клітин, дуже сприйнятлива до бактерій;

після епіляції треба нанести на шкіру бальзам після епіляції або крем із заспокійливими та відновлювальними компонентами.

Найчастішим та, напевно, найдавнішим способом, як позбутися волосся, є гоління. Але після бритви може залишатися подразнення. Раніше ми розповідали, як прибрати подразнення після гоління у зоні бікіні.

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