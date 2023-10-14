Здоров'я та краса

Щоб пушок не приносив дискомфорту: як прибрати волосся на обличчі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Жовтня 2023, 07:00
Як прибрати волосся на обличчі: поради, які не зашкодять
Фото: Unsplash

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