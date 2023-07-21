Не лише жіноча проблема. Як позбутися подразнення в зоні бікіні після гоління

Багато чоловіків та жінок, які голяться в зоні бікіні, зіштовхуються зі справжньою проблемою — подразненням. Воно може виникнути після шугарингу, воскової депіляції, епілятора й гоління бритвою.
Ідеально гладенька шкіра може швидко покритися маленькими прищами, набрякнути, почервоніти та свербіти. Цьому сприяє два фактори: надмірна чутливість зони та неправильна або травматична техніка гоління.
Як швидко прибрати подразнення у зоні бікіні і які секрети гоління допоможуть уникати подразнень надалі, читай у матеріалі.
Щоб позбутися подразнення, слід:
Висип після гоління може бути наслідком алергічної реакції на крем для видалення волосся, гель чи пінку для гоління.
Висип після гоління може бути наслідком алергічної реакції на крем для видалення волосся, гель чи пінку для гоління.
У такому разі треба припинити використання засобу, промити місце висипу водою та звернутися до лікаря.
Передовсім треба переконатися, що засоби для гоління якісні. Адже запалення здатні викликати:
Не менш важливою є правильна техніка гоління. Якщо її дотримуватися, можна зменшити ризик травмувати шкіру та отримати роздратування.
Навіть якщо немає сильного подразнення, загальну гладкість може псувати вросле волосся. Як від нього позбутися в домашніх умовах, читай у матеріалі.
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