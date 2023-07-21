Не лише жіноча проблема. Як позбутися подразнення в зоні бікіні після гоління

Багато чоловіків та жінок, які голяться в зоні бікіні, зіштовхуються зі справжньою проблемою — подразненням. Воно може виникнути після шугарингу, воскової депіляції, епілятора й гоління бритвою.

Ідеально гладенька шкіра може швидко покритися маленькими прищами, набрякнути, почервоніти та свербіти. Цьому сприяє два фактори: надмірна чутливість зони та неправильна або травматична техніка гоління.

Як швидко прибрати подразнення у зоні бікіні і які секрети гоління допоможуть уникати подразнень надалі, читай у матеріалі.

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Як позбутися подразнення у зоні бікіні

Щоб позбутися подразнення, слід:

перевірити подразнені ділянки та за необхідності видалити щипчиками коріння волосся, що залишилося;

обробити місце запалення антибактеріальною рідиною, наприклад, хлоргексидином;

нанести лагідний заспокійливий засіб або мазь для загоювання. Підійде будь-який крем, де містяться антибактеріальні трави, тальк і цинк;

забезпечити доступ повітря до подразненої ділянки. Для цього обирай білизну з натуральних тканин, або не носи її певний час.

Висип після гоління може бути наслідком алергічної реакції на крем для видалення волосся, гель чи пінку для гоління.

У такому разі треба припинити використання засобу, промити місце висипу водою та звернутися до лікаря.

Як запобігти подразненню у зоні бікіні

Передовсім треба переконатися, що засоби для гоління якісні. Адже запалення здатні викликати:

старі леза, які починають іржавіти;

погана конфігурація бритви, якою доводиться тиснути на шкіру;

брудні леза стають середовищем для розмноження бактерій;

спиртовмісні косметичні засоби, що сушать шкіру.

Техніка гоління

Не менш важливою є правильна техніка гоління. Якщо її дотримуватися, можна зменшити ризик травмувати шкіру та отримати роздратування.

Суху шкіру, яка лущиться, попередньо треба обробити скрабом. Також він зменшить ризик вростання волосків. Не можна голити суху шкіру. Найкраще використовувати спеціальні пінки та гелі, які пом’якшують процес видалення волосся. Голитися слід у напрямку зростання волосся. Це зможе запобігти подразненню та вростанню волосся. Не варто натискати на шкіру засобом для гоління — це підвищує шанси порізатися. Натомість щоб дібратися до дрібного волосся, слід натягувати шкіру. Після гоління нанеси лосьйон або крем для зволоження. Найкраще, щоб у складі були заспокійливі компоненти. Не використовуй одну бритву тривалий час. Старе лезо в процесі роботи затуплюється, стає нерівним та починає іржавіти, що може погіршити якість бриття та провокувати подразнення.

Навіть якщо немає сильного подразнення, загальну гладкість може псувати вросле волосся. Як від нього позбутися в домашніх умовах, читай у матеріалі.

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