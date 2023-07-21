Не только женская проблема. Как избавиться от раздражения в зоне бикини после бритья

Многие мужчины и женщины, которые бреются в зоне бикини, сталкиваются с настоящей проблемой — раздражением. Оно может возникнуть после шугаринга, восковой депиляции, эпилятора и даже бритья бритвой.
Идеально гладкая кожа может быстро покрыться маленькими прыщами, набухнуть, покраснеть и чесаться. Этому способствуют два фактора: чрезмерная чувствительность зоны и неправильная или травматическая техника бритья.
Как быстро убрать раздражение в зоне бикини и какие секреты бритья помогут избегать раздражений в дальнейшем, читай в материале.
Чтобы избавиться от раздражения, следует:
Сыпь после бритья может быть следствием аллергической реакции на крем для удаления волос, гель или пенку для бритья.
Сыпь после бритья может быть следствием аллергической реакции на крем для удаления волос, гель или пенку для бритья.
В таком случае следует прекратить использование средства, промыть раздраженное место водой и обратиться к врачу.
Прежде всего, нужно убедиться, что средства для бритья качественные. Ведь воспаления способны вызвать:
Не менее важна правильная техника бритья. Если ее придерживаться, можно уменьшить риск получить травму лили раздражение.
Даже если нет сильного раздражения, общую гладкость могут портить вросшие волосы. Как от них избавиться в домашних условиях, читай в материале.
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