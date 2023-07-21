Не только женская проблема. Как избавиться от раздражения в зоне бикини после бритья

Многие мужчины и женщины, которые бреются в зоне бикини, сталкиваются с настоящей проблемой — раздражением. Оно может возникнуть после шугаринга, восковой депиляции, эпилятора и даже бритья бритвой.

Идеально гладкая кожа может быстро покрыться маленькими прыщами, набухнуть, покраснеть и чесаться. Этому способствуют два фактора: чрезмерная чувствительность зоны и неправильная или травматическая техника бритья.

Как быстро убрать раздражение в зоне бикини и какие секреты бритья помогут избегать раздражений в дальнейшем, читай в материале.

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Как избавиться от раздражения в зоне бикини

Чтобы избавиться от раздражения, следует:

проверить раздраженные участки и при необходимости удалить щипчиками оставшиеся корни волос;

обработать место воспаления антибактериальной жидкостью, например, хлоргексидином;

нанести ласковое успокаивающее средство или мазь для заживления. Подойдет любой крем, где содержатся антибактериальные травы, тальк и цинк;

обеспечить доступ воздуха к раздраженному участку. Для этого выбирай белье из натуральных тканей, или не носи его определенное время.

Сыпь после бритья может быть следствием аллергической реакции на крем для удаления волос, гель или пенку для бритья.

В таком случае следует прекратить использование средства, промыть раздраженное место водой и обратиться к врачу.

Как предотвратить раздражение в зоне бикини

Прежде всего, нужно убедиться, что средства для бритья качественные. Ведь воспаления способны вызвать:

старые лезвия, которые начинают ржаветь;

плохая конфигурация бритвы, которой приходится давить на кожу;

грязные лезвия становятся средой для размножения бактерий;

спиртосодержащие косметические средства, что сушат кожу.

Техника бритья

Не менее важна правильная техника бритья. Если ее придерживаться, можно уменьшить риск получить травму лили раздражение.

Сухую шелушащуюся кожу предварительно надо обработать скрабом. Также он снизит риск врастания волосков. Нельзя брить сухую кожу. Лучше использовать специальные пенки и гели, которые смягчают процесс удаления волос. Бриться следует в направлении роста волос. Это сможет предотвратить раздражение и врастание волос. Не стоит сильно нажимать на кожу бритвенным средством. Это повышает шансы порезаться. Чтобы добраться до мелких волос, следует натягивать кожу. После бритья следует нанести лосьон или крем для увлажнения. Желательно, чтобы в составе были успокаивающие компоненты. Не используй одну бритву длительное время. Старое лезвие в процессе работы затупляется, становится неровным и начинает ржаветь, что может ухудшить качество бритья и провоцировать раздражение.

Даже если нет сильного раздражения, общую гладкость могут портить вросшие волосы. Как от них избавиться в домашних условиях, читай в материале.

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