Дійсно потрібні різні продукти? Чи є різниця між чоловічою та жіночою косметикою — пояснює експертка

В епоху активного розвитку косметичної індустрії ми часто стикаємося з великою кількістю товарів, призначених для різних груп людей. Однією з активно обговорюваних тем є різниця між чоловічою та жіночою доглядовою косметикою. Та чи справді існують суттєві відмінності між цими продуктами, чи це лише маркетинговий хід? І як обрати базовий догляд, що ідеально підходить саме для твоєї шкіри? Відповіді на усі ці запитання дала дерматовенерологиня та косметологиня Ольга Дідик для видання LIGA. Life.

Чи є різниця між чоловічою та жіночою косметикою

Чоловічої та жіночої косметики як такої не існує. Твоя шкіра, незалежно від статі, є однаковою.

Тому різниця між чоловічою та жіночою косметикою — це переважно маркетинговий хід, а не дійсна користь для здоров’я твоєї шкіри.

Ольга Дідик розповіла, що вони порівнювали чоловічі та жіночі креми за їхнім складом. Вони практично ідентичні. Головне, що відрізняє, — це дизайн пакування, написи та запах.

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Зазвичай для чоловічих засобів обирають аромат, який відповідає популярним парфумам. Тож дерматологиня радить не звертати увагу на зовнішній вигляд продукту.

Замість цього сконцентруйся на складі засобу та типі шкіри, для якого він призначений. Загалом виділяють 3 типи шкіри:

сухий;

жирний;

комбінований.

Як визначити, який у мене тип шкіри

Щоб зрозуміти, до якого типу належить твоя шкіра, використовуй простий тест з білою серветкою. Приклади її до обличчя, натисни — і подивися на результат:

якщо серветка сяє від жиру — у тебе жирна шкіра;

якщо нічого не залишилося і ти відчуваєш сухість після вмивання — ти маєш сухий тип;

якщо жирність чи сухість присутня тільки в Т-зоні, тобто на лобі, носі та підборідді — у тебе комбінований тип шкіри.

Як чоловіки, так і жінки можуть мати як чутливу шкіру або специфічні проблеми, так й акне або псоріаз. В таких випадках догляд за шкірою слід підбирати разом з дерматологом.

Не забувай також звертати увагу на ціну. Якісний крем не буде коштувати 200 гривень. Дійсно якісні інгредієнти коштують дорого. Тому вартість хорошого доглядового засобу зазвичай починається від 500 гривень.

Яким має бути догляд за шкірою

За словами Ольги, існує золота трійця догляду за шкірою обличчя:

Умивання. Вранці ти маєш очищати шкіру від шкірного сала, а ввечері — від пилу та бруду. Якщо носиш макіяж, зніми його спеціальними засобами, такими як міцелярна вода чи гідрофільна олія.

Обирай продукт для вмивання, зважаючи на свій тип шкіри: для жирної та комбінованої — гелі, для сухої — пінки або молочко.

Тонізування. Тонік відновлює pH, гідроліпідний баланс твоєї шкіри та заспокоює її після вмивання. Обирай тонік за потребою: для чутливої шкіри потрібен один продукт, для шкіри, що потребує зволоження — інший. Ольга Дідик рекомендує звертати увагу на ніацинамід і центеллу в складі. Зволоження. Крем, який виконує цю функцію, також слід обирати залежно від типу шкіри. Для сухої підійдуть поживні креми, для жирної — гелеві чи мусові засоби. У складі мають бути компоненти, які заспокоюють та відновлюють шкіру.

Слідкуй, щоб у твоїх засобах для догляду не було спиртів (вони мають приставку алко-). Ці речовини можуть викликати подразнення та дискомфорт.

І пам’ятай: чоловіки та жінки мають дотримуватися цієї рутини щоранку і щовечора. Крім того, вранці завжди нанось засіб із SPF-захистом та поновлюй його кожні 2 години. Влітку це має бути захист 50, у холодний період — достатньо 20-30. Сонцезахисний крем — обов’язковий засіб, незалежно від сезону, — підсумовує Ольга Дідик.

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