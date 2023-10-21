Здоров'я та краса

Дійсно потрібні різні продукти? Чи є різниця між чоловічою та жіночою косметикою — пояснює експертка

Діана Просяник, редакторка сайту 21 Жовтня 2023, 13:00
Дійсно потрібні різні продукти? Чи є різниця між чоловічою та жіночою косметикою — пояснює експертка
Фото: Pexels

Більше новин
Дійсно потрібні різні продукти? Чи є різниця між чоловічою та жіночою косметикою — пояснює експертка
Мумії в тісті чи перчики з очима? Страшно смачні закуски на Гелловін для дітей та дорослих
польський суп
З пивом, беконом та задоволенням: як приготувати польський суп без закваски жур на айрані
Як та чому варто планувати життя під час війни — пояснюють психологині
Думаєш, неможливо? Проста та ефективна інструкція: як допомогти собі планувати під час війни
Поминальні дні
Поминальні дні 2023: коли потрібно згадувати покійних та як це робити
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як дізнатися розмір рукавичок
Не думай-гадай, а сантиметрову стрічку діставай! Як дізнатися свій розмір рукавичок
Дійсно потрібні різні продукти? Чи є різниця між чоловічою та жіночою косметикою — пояснює експертка
Знову цей прищик? Дерматологиня про причини появи та лікування акне
як відмити руки від горіхів
Просте мило тут не допоможе! Як відмити руки після горіхів: дієві способи
Bunny nails
Новий формат nail-чемпіонату в мережі Bunny nails. Подробиці заходу та емоції учасниць

Відео
0:08:20
військовий рекрутинг

Охочих служити — тисячі! Як працює військовий рекрутинг та чому він ефективніший за військкомати
0:04:38
COVID-19 циркулює паралельно з грипом
COVID-19 циркулює паралельно з грипом — як вберегтися людям у віці старше 60
0:06:15
Нова хвиля штурмів росіян: ситуація в Авдіївці 20 жовтня
Нова хвиля потужних штурмів. Останні новини з Авдіївського напрямку 20 жовтня — ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні сьогодні 20.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 20 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:41
Балаклія
Одягли мішок на голову і влаштували катівню. Вчителі з Балаклії розповіли про жахи окупації
0:02:50
Фантомні болі
Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю
0:10:31
Мелітополь
Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премія Сахарова для Махси Аміні та жінок Ірану: що відомо про масові протести, які сколихнули країну минулого року
0:09:48
Богдан Яроцький
Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Коли переводять годинник
Читати далі
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь