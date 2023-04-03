Опасный для жизни! Что такое флюс на десне и как его лечить

Стоматологи постоянно отмечают, как важно качественно очищать полость рта от остатков пищи, и не зря. Ведь если еда застрянет в мягких тканях десен и начнет гнить, может развиться флюс.

Что это за болезнь, чем она опасна, какие симптомы и стадии флюса существуют и как вылечить болезнь безопасно, читай в материале.

Что такое флюс на десне: причины и опасность

Флюс — это скопление гноя в корне зуба, который ищет выход наружу, поэтому выходит в гнойник на десне, между костью верхней или нижней челюсти и ее плотным наружным слоем. Гнойник похож на белый прыщ.

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Возникает флюс из-за попадания остатков пищи в ткани зуба или карман десен, которые начинают гнить. Поэтому заболеть флюсом может любой, как взрослый, так и ребенок.

Однако это не единственная причина, которая может вызвать воспаление. Различают и другие причины возникновения гнойника:

Воспаление нерва зуба или околозубных тканей — абсцесс зуба: пародонтит, гингивит, пульпит, периодонтит, кариес.

Различные травмы и повреждения десен и полости рта.

Другие воспалительные процессы полости рта и окружающих тканей (ангина, тонзиллит, фурункулы).

Инъекционное заражение тканей после местных обезболивающих или других уколов.

Сами же гнойники на десне при флюсе отличаются по типу воспалительного процесса:

острый гнойный;

серозный;

хронический.

Опасность флюса

Флюс опасен тем, что при нажатии гнойник может лопнуть изнутри. Поэтому гной может проникнуть в организм, провоцируя серьезные осложнения. Они могут привести к реальной угрозе жизни.

При флюсе боли могут стихать на длительное время. Однако отсутствие боли в зубах еще не свидетельствует о выздоровлении. Наоборот, это может быть признаком, что воспаление приобретает хронический характер.

Стадии флюса на десне и симптомы

Симптомы флюса почти невозможно перепутать с другими заболеваниями. Если у тебя флюс, то ты можешь почувствовать:

зубную боль, отдающую в затылок и подбородок;

отек, покраснение десен;

опухание щеки со стороны пораженного зуба;

повышенную температуру;

увеличение лимфоузлов.

Но прежде чем перейти к тому, как можно вылечить флюс, следует понять, как развивается воспаление. Тогда можно определить, какие именно методы лечения будут действенными.

Итак, существует три стадии развития гнойника на десне:

Первая стадия. У пациента появляются неприятные ощущения в процессе пережевывания пищи, со временем болезненные ощущения приобретают стойкий характер.

Вторая стадия. При несвоевременном лечении постепенно появляется отек щеки и нарыв на десне перерастает в гнойник. Возможно покраснение и появление белого прыща.

Третья стадия. Запущенный флюс — отек над зубом увеличивается на щеке, губе или даже подбородке. Эту стадию может сопровождать повышенная температура и острая пульсирующая боль в зубе.

Лечение флюса на десне

Лечение флюса зависит от стадии заболевания. Для лечения начальных стадий подходят средства группы нестероидных препаратов. Они показаны для эффективного снятия воспаления и для восстановительного процесса.

Чтобы облегчить боль на ранних стадиях, можно полоскать зубы антисептическими средствами. Однако это не вылечит, а лишь ослабит боль, поэтому обязательно обратись к врачу. Эффективные антисептические средства при флюсе:

хлоргексидин — универсальный антисептик; содо-солевой раствор; настой шалфея; настой календулы.

Иногда в средства лечения добавляют антибиотики. Однако это может сделать только врач.

Когда воспаление перетекает в гнойный флюс, самостоятельное лечение уже невозможно, его обязательно нужно устранить хирургическим путем. Ведь попытка самостоятельно устранить нарыв на десне может привести к роковым последствиям.

Какое лечение флюса может навредить

Даже если ты не трогаешь нарыв, можешь навредить себе лечением народными методами:

согревающий компресс будет способствовать распространению бактерий, что вызовет значительные осложнения;

будет способствовать распространению бактерий, что вызовет значительные осложнения; перевязка места нарыва пережмет сосуды и ухудшит кровообращение;

места нарыва пережмет сосуды и ухудшит кровообращение; антибиотики , предназначенные самостоятельно, могут вызвать непредвиденные последствия, например сильную аллергию;

, предназначенные самостоятельно, могут вызвать непредвиденные последствия, например сильную аллергию; сало, компресс из дегтя и прикладывание чеснока просто отнимут драгоценное время, но не дадут никакого эффекта.

При правильном комплексном лечении положительная динамика наблюдается уже на третий – пятый день, а выздоровление возможно на седьмой – десятый. Не пренебрегай квалифицированной помощью и береги себя.

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