Опасный для жизни! Что такое флюс на десне и как его лечить

Стоматологи постоянно отмечают, как важно качественно очищать полость рта от остатков пищи, и не зря. Ведь если еда застрянет в мягких тканях десен и начнет гнить, может развиться флюс.
Что это за болезнь, чем она опасна, какие симптомы и стадии флюса существуют и как вылечить болезнь безопасно, читай в материале.
Флюс — это скопление гноя в корне зуба, который ищет выход наружу, поэтому выходит в гнойник на десне, между костью верхней или нижней челюсти и ее плотным наружным слоем. Гнойник похож на белый прыщ.
Возникает флюс из-за попадания остатков пищи в ткани зуба или карман десен, которые начинают гнить. Поэтому заболеть флюсом может любой, как взрослый, так и ребенок.
Однако это не единственная причина, которая может вызвать воспаление. Различают и другие причины возникновения гнойника:
Сами же гнойники на десне при флюсе отличаются по типу воспалительного процесса:
Флюс опасен тем, что при нажатии гнойник может лопнуть изнутри. Поэтому гной может проникнуть в организм, провоцируя серьезные осложнения. Они могут привести к реальной угрозе жизни.
При флюсе боли могут стихать на длительное время. Однако отсутствие боли в зубах еще не свидетельствует о выздоровлении. Наоборот, это может быть признаком, что воспаление приобретает хронический характер.
Симптомы флюса почти невозможно перепутать с другими заболеваниями. Если у тебя флюс, то ты можешь почувствовать:
Но прежде чем перейти к тому, как можно вылечить флюс, следует понять, как развивается воспаление. Тогда можно определить, какие именно методы лечения будут действенными.
Итак, существует три стадии развития гнойника на десне:
Лечение флюса зависит от стадии заболевания. Для лечения начальных стадий подходят средства группы нестероидных препаратов. Они показаны для эффективного снятия воспаления и для восстановительного процесса.
Чтобы облегчить боль на ранних стадиях, можно полоскать зубы антисептическими средствами. Однако это не вылечит, а лишь ослабит боль, поэтому обязательно обратись к врачу. Эффективные антисептические средства при флюсе:
Иногда в средства лечения добавляют антибиотики. Однако это может сделать только врач.
Когда воспаление перетекает в гнойный флюс, самостоятельное лечение уже невозможно, его обязательно нужно устранить хирургическим путем. Ведь попытка самостоятельно устранить нарыв на десне может привести к роковым последствиям.
Даже если ты не трогаешь нарыв, можешь навредить себе лечением народными методами:
При правильном комплексном лечении положительная динамика наблюдается уже на третий – пятый день, а выздоровление возможно на седьмой – десятый. Не пренебрегай квалифицированной помощью и береги себя.
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