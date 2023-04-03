Небезпечний для життя! Що таке флюс на яснах та як його лікувати

Стоматологи постійно наголошують, як важливо якісно очищати порожнину рота від залишків їжі, і не дарма. Адже якщо їжа застрягне у м’яких тканинах ясен і почнеться гниття, може розвинутися флюс.

Що це за хвороба, чим вона небезпечна, які симптоми й стадії флюсу існують і як можна вилікувати хворобу, щоб не нашкодити собі, читай у матеріалі.

Що таке флюс на яснах: причини та небезпека

Флюс — це скупчення гною в корені зуба, який шукає вихід назовні, тому виходить у гнійник на яснах, між кісткою верхньої або нижньої щелепи і її щільним зовнішнім шаром. Гнійник схожий на білий прищ.

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Виникає флюс через потрапляння залишків їжі у тканини зуба чи кишеню ясен, які починають гнити. Тож захворіти на флюс може будь-хто, як дорослий, так і дитина.

Однак це не єдина причина, яка може викликати запалення. Розрізняють також інші причини виникнення гнійника:

Запалення нерва зуба або навколозубних тканин (пародонтит, гінгівіт, пульпіт, періодонтит, карієс) — абсцес зуба.

Різні травми та пошкодження ясен і порожнини рота.

Інші запальні процеси порожнини рота і навколишніх тканин (ангіна, тонзиліт, фурункули).

Ін’єкційне зараження тканин після місцевих знеболювальних або інших уколів.

Самі ж гнійники на яснах при флюсі відрізняються за типом запального процесу:

гострий гнійний;

сірозний;

хронічний.

Небезпека флюсу

Флюс небезпечний тим, що при натисканні гнійник може луснути зсередини. Через це гній може проникнути в організм, провокуючи серйозні ускладнення. Вони можуть призвести до реальної загрози для життя.

При флюсі біль може стихати на тривалий час. Однак відсутність болю в зубах ще не свідчить про одужання. Навпаки, це можу бути ознакою, що запалення набуває хронічного характеру.

Стадії флюсу на яснах та симптоми

Симптоми флюсу майже неможливо переплутати з іншими хворобами. Якщо у тебе флюс, то ти можеш відчути:

зубний біль, що віддає в потилицю та підборіддя;

набряк, почервоніння ясен;

набрякання щоки з боку ураженого зуба;

підвищену температуру;

збільшення лімфовузлів.

Та перш ніж перейти до того, як можна вилікувати флюс, слід зрозуміти, як розвивається запалення. Тоді можна визначити, які саме методи лікування будуть дієвими.

Отож існує три стадії розвитку гнійника на яснах:

Перша стадія. Час від часу у пацієнта з’являються неприємні відчуття в процесі пережовування їжі, згодом хворобливі відчуття набувають стійкого характеру.

Друга стадія. У разі несвоєчасного лікування поступово з’являється набряк щоки й пухлина на яснах переростає в гнійник. Можливе почервоніння та поява білого прища.

Третя стадія. Запущений флюс — набряк над зубом збільшується на щоці, губі або навіть підборідді. Цю стадію може супроводжувати: підвищена температура та гострий пульсоподібний біль в зубі.

Лікування флюсу на яснах

Лікування флюсу залежить від стадії хвороби. Для лікування початкових стадій підходять засоби з групи нестероїдних препаратів. Вони показані для того, щоб ефективно зняти запалення, а також запустити відновлювальний процес.

Щоб полегшити біль на ранніх стадіях, можна полоскати зуби антисептичними засобами. Однак це не вилікує хворобу, а лише послабить біль, тож обов’язково звернися до лікаря. Найефективніші антисептичні засоби при флюсі:

хлоргексидин — універсальний антисептик; содо-сольовий розчин; настій шавлії; настій календули.

Інколи до засобів лікування додають антибіотики. Однак це може зробити лише лікар.

Коли ж запалення перетікає у гнійний флюс, самостійне лікування вже неможливе, потрібне хірургічне втручання. Адже спроба самостійно усунути нарив на яснах може призвести до фатальних наслідків.

Яке лікування флюсу може нашкодити

Навіть якщо ти не чіпаєш нарив, можеш нашкодити собі лікуванням народними методами:

зігрівальний компрес сприятиме поширенню бактерій, що викличе значні ускладнення;

сприятиме поширенню бактерій, що викличе значні ускладнення; перев’язка місця нариву перетисне судини й погіршить кровообіг;

місця нариву перетисне судини й погіршить кровообіг; антибіотики , призначені самостійно, можуть викликати непередбачені наслідки, наприклад, сильну алергію;

, призначені самостійно, можуть викликати непередбачені наслідки, наприклад, сильну алергію; сало, компрес із дьогтю і прикладання часнику заберуть дорогоцінний час, але не дадуть жодного ефекту.

За правильного комплексного лікування позитивна динаміка спостерігається уже на третій – п’ятий день, а одужання можливе на сьомий – десятий. Тож не нехтуй кваліфікованою допомогою та бережи себе.

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