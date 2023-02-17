Съесть суп — не решить проблему: настоящие причины гастрита и как себе помочь

Наверное, ты не раз слышал(-а) от родственников, что гастрит случается у тех, кто ест фастфуд вместо супа? Жидкой пищей “лечат” боль в желудке и другие сопутствующие симптомы. Но на самом деле гастрит появляется по другим причинам. Читай в материале об основных причинах, симптомах и лечении гастрита в домашних условиях.
О причинах гастрита и способах лечения рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Гастрит — это воспаление, раздражение или эрозия слизистой желудка. Гастрит вызывает неприятные последствия, такие как боль, вздутие живота, рвота, тошнота, частые отрыжки, газы и снижение аппетита.
Среди наиболее частых симптомов гастрита есть следующие:
А среди причин гастрита выделяют:
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Диагностика гастрита происходит путём анализов кала, крови и дыхательного теста. К дыхательному тесту готовятся месяц, поэтому врач может индивидуально рассказать тебе все детали лечения.
Для лечения гастрита тебе нужно посетить специалиста. Врач может назначить антибиотики и скорректировать твое питание. Тебе могут сделать гастроскопию.
Если ты хочешь облегчить несерьезные проявления гастрита, можешь отказаться от напитков, в которых содержится кофеин, противовоспалительных лекарств (или найти более безопасную альтернативу). Также если у тебя избыточный вес, похудение может помочь.
Врачи рекомендуют подкладывать подушку под плечи во время сна. Это поможет желудочным кислотам не подниматься к горлу.
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