Съесть суп — не решить проблему: настоящие причины гастрита и как себе помочь

Наверное, ты не раз слышал(-а) от родственников, что гастрит случается у тех, кто ест фастфуд вместо супа? Жидкой пищей “лечат” боль в желудке и другие сопутствующие симптомы. Но на самом деле гастрит появляется по другим причинам. Читай в материале об основных причинах, симптомах и лечении гастрита в домашних условиях.

Гастрит — основные причины, симптомы и лечение

О причинах гастрита и способах лечения рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Гастрит — это воспаление, раздражение или эрозия слизистой желудка. Гастрит вызывает неприятные последствия, такие как боль, вздутие живота, рвота, тошнота, частые отрыжки, газы и снижение аппетита.

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Среди наиболее частых симптомов гастрита есть следующие:

Снижение аппетита.

Ощущение сытости после маленьких порций еды.

Снижение веса.

Чувство шишки в животе.

Боль во время глотания.

Плохое самочувствие.

А среди причин гастрита выделяют:

Инфекция, вызванная бактериями Helicobacter pylori. Постоянное употребление обезболивающих и противовоспалительных лекарств. Злоупотребление алкоголем. Постоянное напряжение и плохое самочувствие. Проблемы с иммунной системой.

Лечение гастрита в домашних условиях

Диагностика гастрита происходит путём анализов кала, крови и дыхательного теста. К дыхательному тесту готовятся месяц, поэтому врач может индивидуально рассказать тебе все детали лечения.

Для лечения гастрита тебе нужно посетить специалиста. Врач может назначить антибиотики и скорректировать твое питание. Тебе могут сделать гастроскопию.

Если ты хочешь облегчить несерьезные проявления гастрита, можешь отказаться от напитков, в которых содержится кофеин, противовоспалительных лекарств (или найти более безопасную альтернативу). Также если у тебя избыточный вес, похудение может помочь.

Врачи рекомендуют подкладывать подушку под плечи во время сна. Это поможет желудочным кислотам не подниматься к горлу.

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