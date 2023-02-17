З’їсти суп — не розв’язати проблему: справжні причини гастриту та як собі допомогти

Певно, ти не раз чув(-ла) від родичів, що гастрит стається в тих, хто їсть фастфуд замість супу? Рідкою їжею “лікують” біль у шлунку та інші супутні симптоми. Та насправді гастрит з’являється з інших причин. Читай у матеріалі про основні причини, симптоми та лікування гастриту в домашніх умовах.

Гастрит — основні причини, симптоми та лікування

Про причини гастриту та способи лікування розповіли в Національній службі охорони здоров’я Великої Британії.

Гастрит — це запалення, подразнення або ерозія слизової оболонки шлунка. Гастрит викликає неприємні наслідки, такі як біль, здуття живота, блювання, нудоту, часті відрижки, гази та зниження апетиту.

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Серед найчастіших симптомів гастриту є такі:

Зниження апетиту.

Відчуття ситості після малих порцій їжі.

Зниження ваги.

Відчуття шишки в животі.

Біль під час ковтання.

Тобі зле.

А серед причин гастриту виділяють:

Інфекція, викликана бактеріями Helicobacter pylori. Постійне вживання знеболювальних та протизапальних ліків. Зловживання алкоголем. Постійне напруження та погане самопочуття. Проблеми з імунною системою.

Лікування гастриту в домашніх умовах

Діагностика гастриту відбувається шляхом аналізів калу, крові та дихального тесту. До дихального тесту готуються місяць, тому лікар може індивідуально розповісти тобі всі деталі лікування.

Для лікування гастриту тобі необхідно відвідати спеціаліста. Лікар може призначити антибіотики та скорегувати харчування. Тобі також можуть зробити гастроскопію.

Якщо ти хочеш полегшити несерйозні прояви гастриту, можеш відмовитися від напоїв, у яких міститься кофеїн, протизапальних ліків (або знайти безпечнішу альтернативу). Також, якщо ти маєш надлишкову вагу, схуднення може допомогти.

Лікарі рекомендують підкладати подушку під плечі на час сну. Це допоможе шлунковим кислотам не підійматися до горла.

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