Вместо валерианы: как поддержать нервную систему — советы нутрициолога

Сколько бы ни длилась полномасштабная война, наша нервная система будет оставаться в напряжении. Немало потрясений, неизвестность, нерешенные вопросы и проблемы.

Поэтому возникает необходимость поддержать свой организм, чтобы он лучше мог справляться со стрессом и не превращать его в новые проблемы со здоровьем.

Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась действенными советами, которые помогут поддержать нервную систему и обрести гармонию в душе.

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В первую очередь, эксперт советует сместить фокус своих мыслей с негатива на то, что имеет смысл и дает небольшую надежду, а именно — стойкость, достоинство, поддержку, храбрость нашего народа.

Как поддержать свою нервную систему

Для успокоения немаловажное значение имеет дыхание. По желанию можно попытаться попрактиковать пранаямы — это дыхательные упражнения по йоге, которые помогают найти баланс и нормализовать ритм сердца. Они подразумевают глубокое дыхание и задержку воздуха в легких.

Однако в критической ситуации или при ощущении сильного напряжения можно просто попытаться медленно дышать. Это тоже может отчасти помочь.

Кроме того, еще одно занятие, оказывающее значительное влияние на наше самочувствие — это проговаривание своих эмоций. Стоит только попробовать, как почувствуешь, как некоторый груз “упал” с твоих плеч.

Если рядом находится близкий человек, то его можно обнять. Это придаст не только спокойствия, но и приятные эмоции в копилку этого дня.

Можно также попытаться заняться физическими упражнениями, чтобы сбросить напряжение. А самомассаж поможет немного расслабиться после этого.

Диджитал-детокс и прогулки на воздухе тоже никому не помешают. Поэтому если чувствуешь, что стресс скапливается, скорее собирайся на улицу.

Дополнительные помощники при стрессе

По мнению нутрициолога, некоторые препараты тоже могут быть полезны, когда испытываешь значительный стресс и напряжение, а справиться своими силами уже не можешь.

валериана

мелисса

мята

пассифлора

лаванда

ромашка

зверобой

пустырник

пион

базилик

пыльца и маточное молочко, как дополнение к завтраку

радиола розовая, элеутерококк, лимонник — утром

мелатонин (за 20-40 мин до сна)

шиповник

листья малины

продукты, содержащие витамин C, поскольку во время стресса организм его быстро теряет.

Также тревожности добавляют новые сообщения о ядерной опасности. Читай как успокоиться, если боишься ядерного удара.

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