Вместо валерианы: как поддержать нервную систему — советы нутрициолога

Сколько бы ни длилась полномасштабная война, наша нервная система будет оставаться в напряжении. Немало потрясений, неизвестность, нерешенные вопросы и проблемы.
Поэтому возникает необходимость поддержать свой организм, чтобы он лучше мог справляться со стрессом и не превращать его в новые проблемы со здоровьем.
Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась действенными советами, которые помогут поддержать нервную систему и обрести гармонию в душе.
В первую очередь, эксперт советует сместить фокус своих мыслей с негатива на то, что имеет смысл и дает небольшую надежду, а именно — стойкость, достоинство, поддержку, храбрость нашего народа.
Для успокоения немаловажное значение имеет дыхание. По желанию можно попытаться попрактиковать пранаямы — это дыхательные упражнения по йоге, которые помогают найти баланс и нормализовать ритм сердца. Они подразумевают глубокое дыхание и задержку воздуха в легких.
Однако в критической ситуации или при ощущении сильного напряжения можно просто попытаться медленно дышать. Это тоже может отчасти помочь.
Кроме того, еще одно занятие, оказывающее значительное влияние на наше самочувствие — это проговаривание своих эмоций. Стоит только попробовать, как почувствуешь, как некоторый груз “упал” с твоих плеч.
Если рядом находится близкий человек, то его можно обнять. Это придаст не только спокойствия, но и приятные эмоции в копилку этого дня.
Можно также попытаться заняться физическими упражнениями, чтобы сбросить напряжение. А самомассаж поможет немного расслабиться после этого.
Диджитал-детокс и прогулки на воздухе тоже никому не помешают. Поэтому если чувствуешь, что стресс скапливается, скорее собирайся на улицу.
По мнению нутрициолога, некоторые препараты тоже могут быть полезны, когда испытываешь значительный стресс и напряжение, а справиться своими силами уже не можешь.
Фото: Pexels
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