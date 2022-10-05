Замість валеріани: як підтримати нервову систему — поради нутриціолога

Скільки б не тривала повномасштабна війна, але наша нервова система буде лишатись у напрузі. Чимало потрясінь, невідомість і ще чимало невирішених питань та проблем.

Тому з’являється потреба підтримати свій організм, щоб він ліпше міг долати стрес та не перетворювати його на нові проблеми зі здоров’ям.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилась дієвими порадами, які допоможуть підтримати нервову систему та віднайти гармонію в душі.

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Насамперед експертка радить змістити фокус своїх думок з негативу на те, що має сенс та дає трохи більшу надію, а саме — стійкість, гідність, підтримку, хоробрість нашого народу.

Як підтримати нервову систему

Для заспокоєння чимале значення відіграє дихання. За бажанням можна спробувати попрактикувати пранаями — це дихальні вправи з йоги, які допомагають знайти баланс та нормалізувати ритм серця. Вони передбачають глибоке дихання та затримку повітря у легенях.

Проте у критичній ситуації чи під час відчуття сильної напруги можна просто спробувати повільно дихати. Це теж може частково допомогти.

Крім того, ще одне заняття, яке має значний вплив на наше самопочуття — це проговорення своїх емоцій. Лише треба спробувати, тоді можна відчути, як певний вантаж “падає” з твоїх плечей.

Якщо поряд знаходиться близька людина, то можна її обійняти. Це додасть не лише спокою, але й приємних емоцій у скарбничку цього дня.

Також можна спробувати зайнятись фізичними вправами, щоб скинути напругу. А ось самомасаж допоможе трохи розслабитись після цього.

Діджитал-детокс та прогулянки на свіжому повітрі теж нікому не завадять, тому якщо відчуваєш, що стрес накопичується, хутчіше збирайся на вулицю.

Додаткові помічники при стресі

На думку нутриціологині, деякі препарати теж можуть бути корисними, коли відчуваєш значний стрес та напругу, а впоратись власноруч вже не можеш:

валеріана

меліса

м’ята

пасифлора

лаванда

ромашка

звіробій

пустирник

півонія

базилік

пилок та маточне молочко як додаток до сніданку

родіола рожева, елеутерокок, лимонник (зранку)

мелатонін (за 20-40 хв до сну)

шипшина

листя малини

продукти, що містять вітамін C, оскільки під час стресу організм його швидко втрачає.

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