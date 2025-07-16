Гормональная ловушка: как подсластители ускоряют взросление детей

Новое исследование, представленное на престижной эндокринологической конференции, выявило потенциально тревожную связь между потреблением популярных заменителей сахара и ранним половым созреванием у подростков

Результаты этой научной работы были представлены на конференции ENDO 2025 в Сан-Франциско, о чем сообщило издание Medical News со ссылкой на публикацию The Endocrine Society.

Детали тайваньского исследования

Этот масштабный проект длился на Тайване с 2018 года и охватил 1 407 подростков. С помощью детальных анкет и лабораторных анализов мочи ученые оценивали уровень потребления различных подсластителей. Параллельно у детей проверяли наличие генетических маркеров, отвечающих за предрасположенность к раннему пубертату.

Из всей группы участников у 481 подростка врачи диагностировали признаки раннего полового созревания на основе медицинских осмотров и гормональных анализов.

Мальчики и девочки: разные риски

Исследование выявило интересную гендерную разницу в реакции на подсластители. У мальчиков ускоренное созревание чаще всего было связано с потреблением сукралозы.

У девочек же к факторам риска, кроме сукралозы, добавился глицирризин (сладкое вещество, содержащееся в корне лакрицы), а также высокий уровень потребления обычного сахара.

– Это одно из первых исследований, которое демонстрирует сложную связь между современным рационом, генетической предрасположенностью и сроками полового созревания. Мы также увидели, что подсластители по-разному влияют на мальчиков и девочек, что помогает лучше понимать индивидуальные риски для здоровья, – отметил врач Ян-Чин Чен.

Почему ранний пубертат — это проблема

Ученые обеспокоены тем, что центральное преждевременное половое созревание (тип раннего созревания, начинающийся в мозге) становится все более распространенным явлением.

Это не только психологический вызов для ребенка, но и угроза для его будущего здоровья.

Ранний пубертат может привести к остановке роста во взрослом возрасте, эмоциональным проблемам, а также повышает риск развития метаболических заболеваний (таких как диабет) и репродуктивных расстройств в будущем.

Как это работает: влияние на гормоны и кишечник

Исследование доктора Чена пролило свет на возможные механизмы этого влияния. Оказывается, некоторые подсластители могут влиять на выработку гормонов и изменять состав микробиома кишечника, который тесно связан с обменом веществ и созреванием.

Например, есть данные, что подсластитель AceK (ацесульфам калия) может стимулировать в мозге высвобождение гормонов, запускающих пубертат. В то же время глицирризин из лакрицы, вероятно, изменяет баланс бактерий в кишечнике и влияет на работу генов, ответственных за начало взросления.

— Это означает, что еда и напитки, которые употребляют дети, — особенно те, что содержат подсластители, — могут оказывать неожиданное и сильное влияние на их развитие, – подытожил Чен, подчеркивая необходимость более осознанного подхода родителей к питанию своих детей.

Раньше мы писали, когда можно давать ребенку сладкое.

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