Здоровье и красота

Грипп будет свирепствовать вместе с Covid-19! Как защитить себя и близких и есть ли вакцина в Украине

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 14 октября 2023, 18:42
Covid-19 та грип
Фото: Depositphotos

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