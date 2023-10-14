Грипп будет свирепствовать вместе с Covid-19! Как защитить себя и близких и есть ли вакцина в Украине

5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии. Covid-19 стал неизменной проблемой системы здравоохранения для каждой страны. Простыми словами, Covid-19 перешел в категорию сезонных заболеваний на уровне с гриппом и ОРВИ.

Следует понимать, что коронавирус теперь не исчезнет, а осенний эпидемический сезон гриппа, который будет соединен с Covid-19 будет сложнее предыдущего года.

Тяжелее всего этот период в подавляющем большинстве останется для лиц в возрасте 60+ и для людей с сопутствующими заболеваниями из-за подавленного иммунитета и склонности к быстрому инфицированию.

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Поэтому семейный врач Анна Серова в эфире телемарафона Єдині новини ответила на актуальные вопросы ведущей Яны Брензей относительно необходимости вакцинации от Covid-19 и гриппа, дала рекомендации для групп риска по иммунизации, а также рассказала о развитии устойчивой системы общественного здоровья в Украине.

Кстати, раньше мы с врачами поднимали еще одну важную тему – реабилитацию после Covid-19: кому нужна, куда обращаться, что лечить.

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