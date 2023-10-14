Грип лютуватиме разом із Covid-19! Як захистити себе та близьких та чи є вакцина в Україні

5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії. Covid-19 став постійною проблемою системи охорони здоров’я для кожної країни. Простими словами, Covid-19 перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та ГРВІ.

Варто розуміти, що коронавірус тепер не зникне, а осінній епідемічний сезон грипу, який буде поєднаний з Covid-19, буде важчий за попередній рік.

Найважчим цей період в переважній більшості залишиться для осіб віком 60+ та для людей з супутніми захворюваннями через пригнічений імунітет та схильність до швидкого інфікування.

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Тож сімейна лікарка Анна Сєрова в ефірі телемарафону Єдині новини відповіла на актуальні питання ведучої Яни Брензей щодо необхідності вакцинації від Covid-19 та грипу, дала рекомендації для груп ризику щодо імунізації, а також розповіла про розбудову стійкої системи громадського здоров’я в Україні.

До речі, раніше ми з лікарями піднімали ще одну важливу тему — реабілітацію після Covid-19: кому потрібна, куди звертатися, що лікувати.

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