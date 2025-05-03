Теперь без наггетсов? Исследователи рассказали, как курятина может сокращать жизнь

Продукты и их качество прямо влияют на нашу жизнь. Это известно давно! Но сейчас особое внимание уделяется исследованию полезных свойств продуктов, которые влияют на нашу жизнь, развитие или угнетение болезней.

Так “открывают” суперфуды, делают популярными и дорогими довольно обычные продукты. Одним из важнейших в рационе большинства людей планеты есть мясо. Исследователи принялись определять, как мясо влияет на продолжительность жизни: сокращает или удлиняет?

Наиболее доступным мясом является курятина, потому она и стала предметом исследований. Как курятина влияет на здоровье?

Белое мясо может сокращать жизнь: результаты исследования

Издание Real Simple делится, что итальянские ученые провели масштабное многолетнее исследование, согласно которому узнали, что потребление более 300 г белого мяса в неделю увеличивает смертность от разных причин на 27%, и увеличивает частоту возникновения рака желудочно-кишечного тракта более чем в два раза!

Однако причинами роста смертности и рисков онкологии могут быть не только курица или индейка, но и способы приготовления мяса, которые не рассматривали в исследовании.

Много лет врачи и нутрициологи призывали заменить красное мясо на белое, которое должно было быть более полезным. Такой вариант казался людям интересным, ведь курятина намного дешевле говядины или свинины.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nutrients. В исследовании приняли участие 4869 добровольцев с юга Италии. Сама научная работа длилась 18 лет — с 2006 до 2024 года. Исследователи использовали информацию о мясе, которое ели люди, а затем фиксировали данные, когда они умирали и от чего.

Исследование показало, что у тех, кто ел более 300 граммов птицы в неделю, риск смерти был на 27% выше, чем у тех, кто ел менее 100 граммов. Риск увеличивался существенно для тех, кто ел в разы больше 300 граммов.

В частности, у тех, кто “злоупотреблял” белым мясом, значительно чаще возникали сердечно-сосудистые болезни, а также онкология. Новое исследование противоречит старым, в которых говорилось, что белое мясо уменьшает риск рака желудочно-кишечного тракта.

— Это исследование определило связь, а не прямую причину между высшим потреблением птицы и повышенной смертностью, особенно раком желудочно-кишечного тракта. Это не означает, что птица вызывает рак, — говорит сертифицированный диетолог Тереза ​​Джентеле.

Наиболее вредна курятина, приготовленная при высоких температурах: на гриле, барбекю, или во фритюре. Сильно повлияет на организм и ультраобработанная курица.

Кроме этого, в исследовании не рассматривалось влияние отсутствия или наличия занятий спортом, сопутствующих болезней участников и вредных привычек, что тоже могло повлиять на статистические данные.

Отказываться от курятины совсем — не вариант, объясняет Тереза ​​Джентил. Лучше ограничить порции до допустимых, особенно людям старшего возраста. Курица может быть в рационе несколько раз в неделю.

Чтобы максимально сократить риски для здоровья, нужно выбирать курятину домашнюю или свободного выгула. Также лучше избегать наггетсов, других видов сильно обработанного мяса. Лучшим вариантом будет запекание или тушение курицы.

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