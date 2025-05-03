Здоровье и красота

Теперь без наггетсов? Исследователи рассказали, как курятина может сокращать жизнь

Анастасия Грубрина, журналист сайта 03 мая 2025, 13:00
белое мясо сокращает жизнь
Фото Unsplash
Теперь без наггетсов? Исследователи рассказали, как курятина может сокращать жизнь
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