За компьютером при свечах: почему пекут глаза и как защитить их во время работы в темноте

Со светом или без, а украинцы продолжают учиться и работать, внося свой вклад в победу над оккупантами.

Однако нашим глазам труднее всего приспособиться к отсутствию света. Поэтому во время длительного сидения за гаджетом возможно чувство дискомфорта, жжения и усталости.

Офтальмохирург Татьяна Манойло рассказала изданию LIGA.Life, почему свет важен для глаз и как работать в темноте без вреда для зрения.

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Чем опасна работа в темноте

Мы видим предметы вокруг, потому что глаза воспринимают лучи солнечного света, которые отражаются от вещей. Вечером естественное освещение заменяет искусственное: лампы, фонарики, ночники.

Кстати, излучение гаджетов (компьютеров, смартфонов, планшетов) на самом деле безвредно и не ухудшает зрение, как многие думают.

Проблема в другом: человеку физиологически неприсуще смотреть на ярко светящийся экран. Это истощает пигментный эпителий сетчатки.

Результат — зрительная усталость, снижение концентрации, соответственно эффективности работы, — объясняет врач.

Темнота лишь обостряет эту проблему, что особенно опасно для людей с астигматизмом, близорукостью и дальнозоркостью.

Таким пациентам следует скорректировать зрение с помощью очков или контактных линз. Иначе потребуется еще больше усилий для фокусировки на экране.

А это в долгосрочной перспективе может привести к ухудшению остроты зрения, снижению работоспособности и головной боли.

Поэтому офтальмологи рекомендуют работать с гаджетами в хорошо освещенном помещении, чтобы лучи света рассеивались равномерно сетчаткой, а зрительная мышца не перенапрягалась.

Жжение глаз во время работы в темноте

Во время длительной работы за компьютером в темноте некоторые люди испытывают жжение в глазах. Врач отмечает, что это связано с пересушиванием слезной пленки глаза.

Она защищает глаз от негативного воздействия внешней среды и обновляется во время моргания. Когда же человек работает с экраном, то моргает гораздо реже. Следовательно, слезная пленка рвется всего менее чем за десять секунд.

Так глаз становится уязвимым к сухому или загрязненному воздуху. Ветер может вызвать слезы. Все это чревато возникновением болезни сухого глаза.

Чтобы избавиться от дискомфорта, связанного с сухостью, рекомендуют увлажнять воздух в помещении. Однако в условиях экономии электроэнергии и ее отсутствия это неуместно.

Альтернатива — использование увлажняющих капель для глаз, — говорит Манойло.

Как безопасно работать в темноте

Конечно, следует избегать работы в темноте и выполнять свои задачи за компьютером в условиях естественного освещения.

Но если выбора нет, то врач советует и взрослым, и детям:

пользоваться увлажняющими каплями (искусственными слезами), детям — только по назначению врача;

выполнять упражнения для глаз по пять минут каждый час;

смотреть на экран с расстояния 60-80 см;

соблюдать правила гигиены при использовании линз;

Сбалансировано питаться (употреблять больше овощей, фруктов, ягод, масла, рыбы, орехов и семечек, а фастфуд и полуфабрикаты убрать из рациона);

не читать в темноте, даже если это с фонариком;

позаботиться о дополнительном источнике освещения (например, лампе на батарейках).

Если ты испытываешь дискомфорт во время работы с гаджетом, обязательно обратись к офтальмологу. Он поможет назначить лечение или коррекцию зрения.

Некоторые считают, что ношение очков может быть опасным и вызывать у человека привыкание. Однако врачи уверены, что это просто распространенный миф. Читай, вредят ли линзы и очки зрению на самом деле.

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