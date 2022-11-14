За комп’ютером при свічках: чому печуть очі та як захистити їх під час роботи в темряві

Зі світлом чи без, а українці продовжують навчатись та працювати, вносячи свій внесок у перемогу над окупантами.

Утім нашим очам найважче пристосуватись до відсутності світла. Через це під час тривалого сидіння за гаджетом можливе відчуття дискомфорту, печіння та втоми.

Лікарка-офтальмохірург Тетяна Манойло розповіла виданню LIGA.Life, чому світло важливе для очей та як працювати в темряві без шкоди для зору.

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Чим небезпечна робота в темряві

Ми бачимо предмети довкола, тому що очі сприймають промені сонячного світла, які відбиваються від речей. Увечері природне освітлення замінює штучне: лампи, ліхтарики, нічники.

До речі, випромінювання гаджетів (комп’ютерів, смартфонів, планшетів) насправді нешкідливе й не погіршує зір, як багато хто думає.

Проблема в іншому: людині фізіологічно непритаманно дивитись на екран, який яскраво світиться. Це виснажує пігментний епітелій сітківки.

Результат — зорова втома, зниження концентрації, відповідно — ефективності роботи, — пояснює лікарка.

Темрява лише загострює цю проблему, що особливо небезпечно для людей з астигматизмом, короткозорістю та далекозорістю.

Таким пацієнтам варто скоригувати зір за допомогою окулярів або контактних лінз. Інакше буде потрібно докладати ще більше зусиль для фокусування на екрані.

А це в довгостроковій перспективі може призвести до погіршення гостроти зору, зниження працездатності та головного болю.

Тож офтальмологи рекомендують працювати з гаджетами в гарно освітленому приміщенні, щоб промені світла розсіювались рівномірно сітківкою, а зоровий м’яз не перенапружувався.

Печіння очей під час роботи в темряві

Під час довготривалої роботи за комп’ютером у темряві деякі люди відчувають печіння в очах. Лікарка зазначає, що це пов’язано з пересушенням слізної плівки ока.

Вона захищає око від негативного впливу зовнішнього середовища та оновлюється під час кліпання. Коли ж людина працює з екраном, то кліпає значно рідше. А відтак слізна плівка рветься всього менш ніж за десять секунд.

Так око стає вразливим до сухого чи забрудненого повітря. Вітер може викликати сльози. Усе це загрожує виникненням хвороби сухого ока.

Щоб позбутися дискомфорту, пов’язаного з сухістю, рекомендують зволожувати повітря в приміщення. Проте в умовах економії електроенергії та її відсутності це недоречно.

Альтернатива — використання зволожувальних крапель для очей, — каже Манойло.

Як безпечно працювати в темряві

Звісно, варто уникати роботи в темряві та виконувати свої завдання за комп’ютером в умовах природного освітлення.

Але якщо вибору немає, то лікарка радить і дорослим, і дітям:

користуватись зволожувальними краплями (штучними сльозами), дітям — лише за призначенням лікаря;

виконувати вправи для очей по п’ять хвилин щогодини;

дивитись на екран з відстані 60-80 см від обличчя;

дотримуватись правил гігієни при використанні лінз;

збалансовано харчуватись (вживати більше овочів, фруктів, ягід, олії, риби, горіхів та насіння, а фастфуд та напівфабрикати прибрати з раціону);

не читати в темноті, навіть якщо це з ліхтариком;

подбати про додаткове джерело освітлення (наприклад, лампу на батарейках).

Якщо ти відчуваєш дискомфорт під час роботи за гаджетом, то обов’язково звернись до офтальмолога. Він допоможе призначити лікування чи корекцію зору.

Дехто вважає, що носіння окулярів може бути небезпечним та викликати в людини звикання. Однак лікарі впевнені, що це просто поширений міф. Читай, чи шкодять лінзи та окуляри зору насправді.

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