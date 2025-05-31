Горячий душ — твой враг: как ухаживать за кожей в старшем возрасте

Фото Unsplash Сухость кожи — один из самых распространенных спутников возрастных изменений, который может испортить не только внешний вид, но и самочувствие. Если раньше ты могла (мог) спокойно принимать горячие души, пользоваться ароматизированными средствами и скрабами, то со временем все больше хочется вернуть ощущение мягкости и комфорта. Что же именно меняется с возрастом и как ухаживать за кожей, чтобы она оставалась увлажненной и здоровой, читай прямо сейчас! Почему кожа становится сухой с возрастом По версии The Washington Post, гормональные перестройки и уменьшение выработки кожного жира — главные причины потери влаги. Внешний слой становится более уязвимым: на нем могут образовываться микротрещины, через которые испаряется влага, а внутрь проникают микроорганизмы. — Это означает, что во внешнем слое кожи могут появиться крошечные дырочки, через которые влага выходит наружу, а микроорганизмы, вызывающие инфекцию, попадают внутрь. Об этом отметила доцент клинической дерматологии Шери Липнер. Результатом могут стать зуд, раздражение, а в некоторых случаях — экзема (заболевание кожи — ред.), которая уже требует медицинской помощи. Читать по теме Расслабляет мышцы, но ухудшает состояние кожи: какие опасности скрывает горячий душ Читай, как горячий душ влияет на кожу и волосы. Как бороться с сухостью кожи Во-первых, вещи, которые раньше казались привычной частью дня, например, долгий горячий душ, с возрастом могут навредить. Стоит пересмотреть свои привычки. Поэтому избегай горячей воды, потому что она высушивает кожу. Также сократи время отдыха в ванне до 5-10 мин. Слишком долгое пребывание в воде очень сушит кожу, — отметил дерматолог Кори Хартман. К тому же, не следует мыться слишком часто. А избыточное трение жесткими мочалками лучше заменить на нежное очищение мягкой тканью. Также с возрастом кожа головы вырабатывает меньше жирного вещества. Мыть голову ежедневно уже нет необходимости, но делать это хотя бы раз в несколько дней полезно для стимуляции кожи и поддержания естественного увлажнения волос. А что же насчет средств? На самом деле стоит избегать ароматизаторов. У многих кремов и гелей приятный запах, но именно эти компоненты чаще всего вызывают раздражение. Ароматизаторы — самая частая причина аллергии, воспаления и раздражения. Лучший вариант — густые кремы или мази с ингредиентами, которые удерживают влагу: гиалуроновая кислота, глицерин, керамиды, вазелин. Наносить их лучше сразу после ванны, когда кожа еще влажная. Несмотря на это, воздух также влияет на состояние кожи. Увлажнитель воздуха с прохладным туманом — хороший способ поддержать здоровую кожу, особенно во время сна. Ранее рассказывали тебе, что такое гусиная кожа, почему возникает и как лечить заболевание. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Уход за кожей, Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter