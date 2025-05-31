Горячий душ — твой враг: как ухаживать за кожей в старшем возрасте

Сухость кожи — один из самых распространенных спутников возрастных изменений, который может испортить не только внешний вид, но и самочувствие. Если раньше ты могла (мог) спокойно принимать горячие души, пользоваться ароматизированными средствами и скрабами, то со временем все больше хочется вернуть ощущение мягкости и комфорта.

Что же именно меняется с возрастом и как ухаживать за кожей, чтобы она оставалась увлажненной и здоровой, читай прямо сейчас!

Почему кожа становится сухой с возрастом

По версии The Washington Post, гормональные перестройки и уменьшение выработки кожного жира — главные причины потери влаги. Внешний слой становится более уязвимым: на нем могут образовываться микротрещины, через которые испаряется влага, а внутрь проникают микроорганизмы.

— Это означает, что во внешнем слое кожи могут появиться крошечные дырочки, через которые влага выходит наружу, а микроорганизмы, вызывающие инфекцию, попадают внутрь.

Об этом отметила доцент клинической дерматологии Шери Липнер.

Результатом могут стать зуд, раздражение, а в некоторых случаях — экзема (заболевание кожи — ред.), которая уже требует медицинской помощи.

Как бороться с сухостью кожи

Во-первых, вещи, которые раньше казались привычной частью дня, например, долгий горячий душ, с возрастом могут навредить. Стоит пересмотреть свои привычки. Поэтому избегай горячей воды, потому что она высушивает кожу. Также сократи время отдыха в ванне до 5-10 мин.

Слишком долгое пребывание в воде очень сушит кожу, — отметил дерматолог Кори Хартман.

К тому же, не следует мыться слишком часто. А избыточное трение жесткими мочалками лучше заменить на нежное очищение мягкой тканью.

Также с возрастом кожа головы вырабатывает меньше жирного вещества. Мыть голову ежедневно уже нет необходимости, но делать это хотя бы раз в несколько дней полезно для стимуляции кожи и поддержания естественного увлажнения волос.

А что же насчет средств? На самом деле стоит избегать ароматизаторов. У многих кремов и гелей приятный запах, но именно эти компоненты чаще всего вызывают раздражение.

Ароматизаторы — самая частая причина аллергии, воспаления и раздражения.

Лучший вариант — густые кремы или мази с ингредиентами, которые удерживают влагу: гиалуроновая кислота, глицерин, керамиды, вазелин. Наносить их лучше сразу после ванны, когда кожа еще влажная.

Несмотря на это, воздух также влияет на состояние кожи. Увлажнитель воздуха с прохладным туманом — хороший способ поддержать здоровую кожу, особенно во время сна.

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