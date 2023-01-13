Я не замерз(-ла), это просто мурашки по телу! Что такое гусиная кожа, почему возникает и как лечить заболевание

Многие встречались с фразами “мурашки по телу” или же “гусиная кожа”. Этим явлением мы описываем бугорки, которые иногда могут появляться на теле. Это случается в результате различных ситуаций: начиная от мороза и заканчивая музыкой.

Вообще это состояние получило немало названий: гусиная кожа, мурашки, гиперкератоз или фолликулярный кератоз — это все определения одного и того же состояния кожи.

Что такое гусиная кожа

Гусиная кожа — это дерматологическое заболевание кожи. Это безвредное состояние, при котором происходит чрезмерное ороговение кожи в области волосяных фолликулов.

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В результате появляются бугорки, которые иногда могут воспаляться, а волосы в этой области становятся дыбом.

Гусиная кожа — это довольно распространенное состояние кожи, возникающее в раннем детстве или подростковом возрасте, и чаще наблюдается у девушек.

Гиперкератозу характерна сезонность: летом заболевание стихает, а зимой, наоборот, сыпь обостряется.

Самыми распространенными местами образования гусиной кожи на теле являются:

Руки.

Ноги.

Ягодицы.

Колени.

Причины образования гиперкератоза

Чаще всего это заболевание передается по наследству. Также известно, что люди, склонные к аллергии и/или атопическому дерматиту, больше подвержены фолликулярному кератозу.

Симптомы гусиной кожи

Самыми распространенными симптомами заболевания являются:

Образование безболезненных пузырьков на коже.

Сухость кожи.

Зуд.

Лечение гусиной кожи

Как правило, заболевание не лечат, поскольку проблема со временем исчезает самостоятельно.

Но можно выполнять определенные процедуры для улучшения состояния кожи. Например, ты можешь пользоваться:

Увлажняющими гипоаллергенными средствами для душа.

Смягчающими лосьонами и кремами для тела.

Также при уходе за гусиной кожей стоит воздержаться от использования мочалки, грубых скрабов для тела и обычного мыла без увлажняющего эффекта. Эти средства могут вызвать сухость и раздражение на теле.

Если тебя тревожит сухость кожи, советуем прочитать наш материал об атопическом дерматите.

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