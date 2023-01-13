Здоровье и красота

Я не замерз(-ла), это просто мурашки по телу! Что такое гусиная кожа, почему возникает и как лечить заболевание

Диана Просяник, практикант сайта 13 января 2023, 20:00
Гусиная кожа
Фото: Unsplash

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