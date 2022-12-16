Чтобы были нежными и не трескались! Эксперт объяснила, почему сохнут губы и что с этим делать

В холодное время года мы часто замечаем, как кожа и губы начинают сохнуть. Бывает, что на морозе даже возникают трещины.

Что это — реакция организма на погоду или дело в другом? Причин, вызывающих сухость губ, много. Почему сохнут губы и что с этим делать — читай в материале.

Сохнут губы: причины

Косметолог Татьяна Левко на вопрос о том, почему сохнут губы, отвечает, что кожа губ крайне чувствительна и не имеет сальных желез, поэтому первой реагирует на температурные изменения внешней среды и состояния организма.

Сейчас также смотрят

Когда сильно сохнут губы, часто не спасают даже дорогие бальзамы, ведь цельность дермы уже нарушена и помочь ей может только комплексный уход.

Но для начала нужно узнать причины сухости кожи губ.

Сухие губы: причины

обезвоживание организма;

сухой воздух и погодные условия (ветер, мороз, УФ-излучение);

дефицит витаминов Е и В12 или профицит витамина А;

привычка облизывать и покусывать губы;

нарушение дыхания при насморке и заложенности носа;

аллергическая реакция или чувствительность к компонентам декоративной косметики;

патологические процессы в организме и болезни;

прием препаратов и лекарств;

вредные привычки.

Почему сохнут губы и что с этим делать

В первую очередь, по словам косметолога, нужно купить правильную уходовую косметику. Например:

бальзамы;

кремы;

гели;

сыворотки, увлажняющие губы.

При выборе таких средств следует обращать внимание на их состав и отдавать предпочтение компонентам, которые усиливают защитные функции, помогают удерживать влагу, стимулируют процессы регенерации, увлажняют, смягчают и разглаживают кожу.

Какие ингредиенты могут преодолеть сухость губ:

церамиды;

пчелиный или растительный воск;

глицерин;

витамины Е, F и A;

гиалуроновая кислота;

растительные масла.

Почему сохнут губы и как с этим бороться

Борьба с сухими губами может быть эффективна в том случае, если к проблеме подходить комплексно. Одним бальзамом вылечить сухость нельзя. Эксперт советует придерживаться пошаговой инструкции.

Всегда иметь при себе бальзам для губ. Соблюдать питьевой режим. Увлажнять воздух в помещении. Сбалансированное питание с фруктами, овощами и продуктами, богатыми жирными кислотами. Отказ или ограничение курения и употребления кофе. Меньше использовать матовые и пигментированные помады. Не забывать о SPF-защите кожи губ.

Трихолог рассказала, как восстановить волосы в домашних условиях, подробности читай в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.