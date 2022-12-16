Чтобы были нежными и не трескались! Эксперт объяснила, почему сохнут губы и что с этим делать

В холодное время года мы часто замечаем, как кожа и губы начинают сохнуть. Бывает, что на морозе даже возникают трещины.
Что это — реакция организма на погоду или дело в другом? Причин, вызывающих сухость губ, много. Почему сохнут губы и что с этим делать — читай в материале.
Косметолог Татьяна Левко на вопрос о том, почему сохнут губы, отвечает, что кожа губ крайне чувствительна и не имеет сальных желез, поэтому первой реагирует на температурные изменения внешней среды и состояния организма.
Когда сильно сохнут губы, часто не спасают даже дорогие бальзамы, ведь цельность дермы уже нарушена и помочь ей может только комплексный уход.
Когда сильно сохнут губы, часто не спасают даже дорогие бальзамы, ведь цельность дермы уже нарушена и помочь ей может только комплексный уход.
Но для начала нужно узнать причины сухости кожи губ.
В первую очередь, по словам косметолога, нужно купить правильную уходовую косметику. Например:
При выборе таких средств следует обращать внимание на их состав и отдавать предпочтение компонентам, которые усиливают защитные функции, помогают удерживать влагу, стимулируют процессы регенерации, увлажняют, смягчают и разглаживают кожу.
Борьба с сухими губами может быть эффективна в том случае, если к проблеме подходить комплексно. Одним бальзамом вылечить сухость нельзя. Эксперт советует придерживаться пошаговой инструкции.
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