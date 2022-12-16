Здоров'я та краса

Щоб були ніжні й не тріскались! Експертка пояснила, чому сохнуть губи і що з цим робити

16 Грудня 2022, 08:00
Губи
Фото: Unsplash

Більше новин
нервовий зрив
Нервовий зрив під ялинку? Що це таке, як його виявити та вчасно допомогти собі
Щоб були ніжні й не тріскались! Експертка пояснила, чому сохнуть губи і що з цим робити
Не страшно, якщо підготуватися! Магнітні бурі в грудні 2022: дати та рекомендації
coca-cola
Coca-Cola HBC виділяє 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

нервовий зрив
Нервовий зрив під ялинку? Що це таке, як його виявити та вчасно допомогти собі
Щоб були ніжні й не тріскались! Експертка пояснила, чому сохнуть губи і що з цим робити
Не страшно, якщо підготуватися! Магнітні бурі в грудні 2022: дати та рекомендації
Діафрагмальне дихання
Допоможе впоратися з тривогою: що таке діафрагмальне дихання та як ним користуватися
Післяпологова депресія симптоми та ознаки, лікування
Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти

Відео
0:04:15
Модульне містечко

Модульне містечко в Ірпені: як зимуватимуть люди, які втратили своє житло
Карта бойових дій в Україні 16.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:16
Перехоплені розмови окупанті: благає купити тепловізор
Забуті Богом та командуванням — окупант благає купити тепловізор, адже вночі приречений на смерть
0:04:03
Волонтери Тазики
Волонтери-айтішники у Польщі: як Тазики допомагають ЗСУ
0:02:52
ДСНС
Будні героїв: як миколаївські рятувальники працюють на волосині від смерті
Голодомор
Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу: що це означає
Житло та соцвиплати для українців в Польщі: нові зміни до закону
Право на житло, соцдопомогу та перебування в країні — нові зміни для українських біженців у Польщі
Сексуальне насилля
Ґвалтували та обливали окропом: яким був “русскій мір” на Херсонщині
0:05:39
Скасування мита
Рада скасувала мита на імпорт генераторів для українців — все, що тобі потрібно знати
Карта бойових дій України
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
coca-cola
Читати далі
Coca-Cola HBC виділяє 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь