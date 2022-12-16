Щоб були ніжні й не тріскались! Експертка пояснила, чому сохнуть губи і що з цим робити

У холодні пори року ми часто помічаємо, як шкіра та губи починають сохнути. Буває, що на морозі навіть виникають тріщини.
Що це — реакція організму на погоду чи проблема в іншому? Причин, які викликають сухість губ, багато. Чому сохнуть губи і що з цим робити — читай у матеріалі.
Косметолог Тетяна Левко на питання про те, чому сохнуть губи, відповідає, що шкіра губ украй чутлива і не має сальних залоз, тому першою реагує на температурні зміни довкілля і стану організму.
Коли сильно сохнуть губи, часто не рятують навіть дорогі бальзами, адже цілісність дерми вже порушена і допомогти їй може лише комплексний догляд.
Коли сильно сохнуть губи, часто не рятують навіть дорогі бальзами, адже цілісність дерми вже порушена і допомогти їй може лише комплексний догляд.
Та для початку потрібно з’ясувати причини сухості шкіри губ.
Передусім за словами косметологині, потрібно купити правильну доглядову косметику. Наприклад:
Вибираючи такі засоби, варто звертати увагу на їхній склад і віддавати перевагу компонентам, які посилюють захисні функції, допомагають утримувати вологу, стимулюють процеси регенерації, зволожують, пом‘якшують і розгладжують шкіру.
Боротьба із сухими губами може бути ефективною у тому разі, якщо до проблеми підходити комплексно. Одним бальзамом вилікувати сухість не можна. Експертка радить дотримуватися покрокової інструкції.
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