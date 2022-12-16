Щоб були ніжні й не тріскались! Експертка пояснила, чому сохнуть губи і що з цим робити

У холодні пори року ми часто помічаємо, як шкіра та губи починають сохнути. Буває, що на морозі навіть виникають тріщини.

Що це — реакція організму на погоду чи проблема в іншому? Причин, які викликають сухість губ, багато. Чому сохнуть губи і що з цим робити — читай у матеріалі.

Сохнуть губи: причини

Косметолог Тетяна Левко на питання про те, чому сохнуть губи, відповідає, що шкіра губ украй чутлива і не має сальних залоз, тому першою реагує на температурні зміни довкілля і стану організму.

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Коли сильно сохнуть губи, часто не рятують навіть дорогі бальзами, адже цілісність дерми вже порушена і допомогти їй може лише комплексний догляд.

Та для початку потрібно з’ясувати причини сухості шкіри губ.

Сухі губи: причини

зневоднення організму;

сухе повітря та погодні умови (вітер, мороз, УФ-випромінювання);

дефіцит вітамінів Е і В12 або профіцит вітаміну А;

звичка облизувати та покусувати губи;

порушення дихання при нежиті і закладеності носа;

алергічна реакція чи чутливість до компонентів декоративної косметики;

патологічні процеси в організмі та захворювання;

прийом препаратів і ліків;

шкідливі звички.

Чому сохнуть губи і що з цим робити

Передусім за словами косметологині, потрібно купити правильну доглядову косметику. Наприклад:

бальзами;

креми;

гелі;

сироватки, що зволожують губи.

Вибираючи такі засоби, варто звертати увагу на їхній склад і віддавати перевагу компонентам, які посилюють захисні функції, допомагають утримувати вологу, стимулюють процеси регенерації, зволожують, пом‘якшують і розгладжують шкіру.

Які інгредієнти можуть подолати сухість губ:

цераміди;

бджолиний або рослинний віск;

гліцерин;

вітаміни Е, F та A;

гіалуронова кислота;

рослинні олії.

Чому сохнуть губи і як з цим боротися

Боротьба із сухими губами може бути ефективною у тому разі, якщо до проблеми підходити комплексно. Одним бальзамом вилікувати сухість не можна. Експертка радить дотримуватися покрокової інструкції.

Завжди мати при собі бальзам для губ. Дотримуватися питного режиму. Зволожувати повітря у приміщенні. Збалансоване харчування з фруктами, овочами і продуктами, багатими на жирні кислоти. Відмова або обмеження паління та вживання кави. Менше використовувати матові і пігментовані помади. Не забувати про SPF-захист шкіри губ.

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