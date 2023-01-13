Я не змерз(-ла), то просто мурашки по тілу! Що таке гусяча шкіра, чому виникає та як лікувати захворювання

Багато хто зустрічався із фразою “мурашки по тілу” або ж “гусяча шкіра”. Цим явищем ми описуємо горбинки, що іноді можуть з’являтися на тілі. Це трапляється внаслідок різних ситуацій: починаючи від морозу і закінчуючи музикою.

Взагалі, цей стан отримав чимало назв: гусяча шкіра, мурашки, гіперкератоз або фолікулярний кератоз — це все визначення того самого стану шкіри.

Що таке гусяча шкіра

Гусяча шкіра — це дерматологічне захворювання шкіри. Це нешкідливий стан, за якого відбувається надмірне ороговіння шкіри в зоні волосяних фолікулів.

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В результаті з’являються горбинки, які іноді можуть запалюватись, а волосся в цій ділянці стає дибки.

Гусяча шкіра — це доволі поширений стан шкіри, що виникає в ранньому дитинстві чи підлітковому віці та частіше буває у дівчат.

Гіперкератозу характерна сезонність: влітку захворювання стихає, а взимку, навпаки, висип загострюється.

Найпоширенішими місцями утворення гусячої шкіри на тілі є:

Руки.

Ноги.

Сідниці.

Коліна.

Причини утворення гіперкератозу

Найчастіше це захворювання передається спадково. Також відомо, що люди, схильні до алергії та/чи атопічного дерматиту, більш схильні до фолікулярного кератозу.

Симптоми гусячої шкіри

Найрозповсюдженішими симптомами захворювання є:

Утворення безболісних пухирців на шкірі.

Сухість шкіри.

Свербіж.

Лікування гусячої шкіри

Зазвичай захворювання не лікують, оскільки проблема з часом зникає самостійно.

Але можна виконувати певні процедури для покращення стану шкіри. Для прикладу, ти можеш користуватись:

Зволожувальними гіпоалергенними засоби для душу.

Пом’якшувальними лосьйонами та кремами для тіла.

Також, доглядаючи за гусячою шкірою, варто утриматись від використання губки, грубих скрабів для тіла та звичайного мила без ефекту зволоження. Ці засоби можуть викликати сухість та подразнення на тілі.

Якщо тебе тривожить сухість шкіри, радимо прочитати наш матеріал про атопічний дерматит.

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