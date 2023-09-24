Шаг навстречу себе: удобный сервис, который поможет тебе бросить курить

Наши жизни и здоровье наиболее ценны для нас. А заботиться о себе — никогда не поздно. Одной из главных проблем украинцев, возросшей после начала полномасштабного вторжения, является курение.

Бросить курить можно, однако этот путь может стать несколько сложнее, чем кажется в начале. Кто может помочь и как бросить курить, рассказываем тебе дальше.

Как бросить курить: онлайн-сервис

К счастью, сейчас бросить курить легче, ведь ты можешь заручиться поддержкой и помощью специалистов.

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В Украине действует удобный сервис, с помощью которого можно бросить курить навсегда. Там специалисты готовы ответить на твои вопросы.

Ты всегда можешь написать консультанту, воспользовавшись специальной формой в личном кабинете или обратиться за помощью к чату, где тебе могут давать ответы с 9:00 до 21:00 в будни.

Также ты можешь получить консультацию у специалиста. Для этого следует заранее зарегистрироваться на сайте, создать личный кабинет и заполнить анкету со своими данными.

Консультация возможна в режиме онлайн или по телефону.

Консультанты помогут тебе в сложностях, возникших в процессе отказа от никотина.

Ранее мы также рассказывали тебе, какие есть методы эффективного отказа от курения и что может помочь в этом деле.

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