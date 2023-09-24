Крок назустріч собі: зручний сервіс, який допоможе тобі кинути палити

Власні життя та здоров’я є найціннішими для нас. А піклуватися про себе — ніколи не пізно. Однією з головних проблем українців, яка зросла після початку повномасштабного вторгнення, є куріння.
Кинути палити можна, однак цей шлях може стати дещо складнішим, аніж здається на початку. Хто може допомогти та як кинути палити, розповідаємо тобі далі.
На щастя, нині кинути палити легше, адже ти можеш заручитися підтримкою та допомогою спеціалістів.
В Україні діє зручний сервіс, за допомогою якого можна кинути палити назавжди. Там фахівці готові дати відповідь на твої запитання.
Ти завжди можеш написати консультанту, скориставшись спеціальною формою в особистому кабінеті, або звернутися за допомогою до чату, де тобі можуть давати відповіді з 9:00 до 21:00 у будні.
Також ти можеш отримати консультацію у спеціаліста. Для цього варто заздалегідь зареєструватися на сайті, створити особистий кабінет й заповнити анкету зі своїми даними.
Консультація можлива в режимі онлайн або телефоном.
Консультація можлива в режимі онлайн або телефоном.
Консультанти допоможуть тобі під час складнощів, що виникли в процесі відмови від нікотину.
Раніше ми також розповідали тобі, які є методи ефективної відмови від паління та що може допомогти у цій справі.
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