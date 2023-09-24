Крок назустріч собі: зручний сервіс, який допоможе тобі кинути палити

Власні життя та здоров’я є найціннішими для нас. А піклуватися про себе — ніколи не пізно. Однією з головних проблем українців, яка зросла після початку повномасштабного вторгнення, є куріння.

Кинути палити можна, однак цей шлях може стати дещо складнішим, аніж здається на початку. Хто може допомогти та як кинути палити, розповідаємо тобі далі.

Як кинути палити: онлайн сервіс

На щастя, нині кинути палити легше, адже ти можеш заручитися підтримкою та допомогою спеціалістів.

Зараз також дивляться

В Україні діє зручний сервіс, за допомогою якого можна кинути палити назавжди. Там фахівці готові дати відповідь на твої запитання.

Ти завжди можеш написати консультанту, скориставшись спеціальною формою в особистому кабінеті, або звернутися за допомогою до чату, де тобі можуть давати відповіді з 9:00 до 21:00 у будні.

Також ти можеш отримати консультацію у спеціаліста. Для цього варто заздалегідь зареєструватися на сайті, створити особистий кабінет й заповнити анкету зі своїми даними.

Консультація можлива в режимі онлайн або телефоном.

Консультанти допоможуть тобі під час складнощів, що виникли в процесі відмови від нікотину.

Раніше ми також розповідали тобі, які є методи ефективної відмови від паління та що може допомогти у цій справі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.