Последствия вчерашней вечеринки догоняют сегодня? Как быстро убрать перегар

После удачной вечеринки приходится бороться с похмельем и перегаром. Если головную боль можно убрать с помощью таблетки, то неприятный запах со рта может держаться целый день.

Мы расскажем, чем отличается перегар от запаха алкоголя и как его убрать.

Что такое перегар

Часто можно перепутать запах алкоголя и перегар. Первый образовывается, когда в полости рта или желудке есть остатки спиртного. Этот запах можно убрать, просто почистив зубы.

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Перегар — продукты распада этанола, которые появляются в организме, когда печень начинает перерабатывать алкоголь. Он появляется примерно через 90 минут после употребления напитка.

Часть этих продуктов распада (например, уксусная кислота) имеет неприятный запах. И эти продукты распада организм может вывести с дыханием через лёгкие, поры кожи и с мочой.

Поэтому убрать перегар с помощью жвачки или чистки зубов нереально. Запах исходит от всего тела, а не только изо рта.

Как быстро убрать перегар: способ 1

Гигиена

Хотя простая чистка зубов не поможет в борьбе с перегаром, это не означает, что нужно забывать о гигиене рта. Нужно почистить зубы и пополоскать рот специальными средствами.

Обязательно нужно сходить в душ и освежиться. Использовать при этом душистые гели для душа или шампуни.

Можно принять контрастный душ, он помогает взбодриться и улучшает обмен веществ. Но это стоит делать, если ты уверен(-на) в здоровье своей сердечно-сосудистой системы.

От перегара можно избавиться с помощью вентиляции легких — надо делать глубокие вдохи и выдохи. Это поможет снизить концентрацию выдыхаемых паров спирта, и перегар будет не таким сильным.

Также нужно сделать зарядку и прогуляться. Кислород необходим, чтобы окислить спирт в печени. Чем больше его получит организм, тем быстрее пойдёт процесс.

Чем перебить перегар: способ 2

Завтрак и питьё жидкости

Чтобы помочь организму вывести все остатки алкоголя, нужно пить много жидкости. Также можно выпить свежомолотый кофе, его аромат может помочь перебить неприятный запах со рта.

А блюда завтрака, которые богаты белком, помогут печени быстрее переработать остатки этилового спирта.

Также острые пряности вроде перца чили могут ускорить обмен веществ, что поможет быстрее избавиться от неприятного запаха перегара.

Натуральные ароматизатор

Кроме кофе, существуют другие натуральные ароматизаторы, которы могут замаскировать запах перегара. Можно две-три минуты пожевать петрушку, мускатный орех, жареные семечки. Но здесь также главное не переусердствовать.

Аптечные средства

Сейчас существует много препаратов, которые помогают бороться с похмельем. Их компоненты влияют на обмен веществ и ускоряют выведение продуктов алкогольного распада. Но прежде чем употреблять такое “лекарство”, нужно посоветоваться со специалистом.

Во время вечеринки главное не перебрать с алкоголем и контролировать себя. Ранее мы рассказывали, как пить и не пьянеть.

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