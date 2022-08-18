Советы

“Как пить и не пьянеть? Поможет ли масло и черный уголь?”

Отвечает
Євген Скрипник
Евгений Скрипник

Врач-нарколог, психиатр высшей категории, невролог

Вероника Кононенко, практикантка сайта 18 августа 2022, 21:30
пити щоб не п'яніти
Фото: Unsplash

Советы

“Как пить и не пьянеть? Поможет ли масло и черный уголь?”
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Евгений Скрипник
Врач-нарколог, психиатр высшей категории, невролог

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