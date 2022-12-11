Наслідки вчорашньої вечірки наздоганяють сьогодні? Як швидко прибрати перегар

Після вдалої вечірки доводиться боротися з похміллям та перегаром. Якщо головний біль можна прибрати за допомогою таблетки, то неприємний запах з рота може триматися цілий день.

Ми розповімо, чим відрізняється перегар від запаху алкоголю і як його прибрати.

Що таке перегар

Часто можна переплутати запах алкоголю та перегар. Перший утворюється, коли в ротовій порожнині чи шлунку є залишки спиртного. Цей запах можна прибрати, просто почистивши зуби.

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Перегар — продукти розпаду етанолу, які з’являються в організмі, коли печінка починає переробляти алкоголь. Він з’являється приблизно за 90 хвилин після споживання напою.

Частина цих продуктів розпаду (наприклад, оцтова кислота) має неприємний запах. Ці продукти розпаду організм може вивести з диханням через легені, пори шкіри та із сечею.

Тому прибрати перегар за допомогою жуйки або чищення зубів неможливо. Запах походить від усього тіла, а не лише з рота.

Як швидко прибрати перегар: спосіб 1

Гігієна

Хоча просте чищення зубів не допоможе у боротьбі з перегаром, це не означає, що потрібно забувати про гігієну рота. Потрібно почистити зуби та пополоскати рот спеціальними засобами.

Обов’язково потрібно сходити в душ та освіжитися. Використовувати при цьому запашні гелі для душу чи шампуні.

Можна прийняти контрастний душ, він допомагає збадьоритися та покращує обмін речовин. Але це варто робити, якщо ти впевнений(-а) у здоров’ї своєї серцево-судинної системи.

Спорт та прогулянка

Перегару можна позбутися за допомогою вентиляції легень — треба робити глибокі вдихи й видихи. Це допоможе знизити концентрацію парів спирту, що видихаються, і перегар ставатиме не таким сильним.

Також потрібно зробити зарядку та прогулятися. Кисень необхідний, щоб окислити спирт у печінці. Що більше його отримає організм, то швидше піде процес.

Чим перебити перегар: спосіб 2

Сніданок та пиття рідини

Щоб допомогти організму вивести усі залишки алкоголю, потрібно пити багато рідини. Також можна випити свіжомелену каву, її аромат може допомогти перебити неприємний запах з рота.

А страви сніданку, які багаті на білок, допоможуть печінці швидше переробити залишки етилового спирту.

Також гострі прянощі на зразок перцю чилі можуть прискорити обмін речовин, що допоможе швидше позбутися неприємного запаху перегару.

Натуральні ароматизатори

Крім кави, є інші натуральні ароматизатори, які можуть замаскувати запах перегару. Можна дві-три хвилини жувати петрушку, мускатний горіх, смажене насіння. Але тут також головне не перестаратися.

Аптечні засоби

Зараз існує багато препаратів, які допомагають боротися із похміллям. Їхні компоненти впливають на обмін речовин та прискорюють виведення продуктів алкогольного розпаду. Але перш ніж вживати такі “ліки”, потрібно порадитися з фахівцем.

Під час вечірки головне не перебрати з алкоголем й контролювати себе. Раніше ми розповідали, як пити й не п’яніти.

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