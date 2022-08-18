Поради

“Як мені пити та не п’яніти? Чи допоможе масло та чорне вугілля?”

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Євген Скрипник
Євген Скрипник

Лікар-нарколог, психіатр вищої категорії, невролог

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 18 Серпня 2022, 21:30
пити щоб не п'яніти
Фото: Unsplash

Поради

“Як мені пити та не п’яніти? Чи допоможе масло та чорне вугілля?”
Відповідає
Євген Скрипник
Євген Скрипник
Лікар-нарколог, психіатр вищої категорії, невролог

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