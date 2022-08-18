“Як мені пити та не п’яніти? Чи допоможе масло та чорне вугілля?”

Алкоголь змінює людську свідомість, затуманює мозок, призводить до проблем із печінкою та серцем, сприяє збільшенню тривожності, загострює депресію й може впливати на кількість панічних атак. Однак більшість святкувань, побачень, посиденьок з друзями, вечірок тощо не обходяться без алкоголю. Тож виникає питання, як пити й не п’яніти.

Якщо вже ця культура вживання алкоголю настільки поширена, що відмовитися від неї не вийде, або ж немає бажання чи потреби у повній відмові, то варто знати, як зменшити негативний вплив та не сп’яніти після двох келихів.

Нарколог Євген Скрипник розповів про дієві способи та найпоширеніші міфи щодо того, як не п’яніти від алкоголю.

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Міф № 1. Масло

“З’їм шматочок масла або вип’ю трохи олії за кілька годин до свята і не сп’янію”.

Це твердження можна вважати одним із найпоширеніших міфів.

Масло та олія ніяк не врятують тебе від сп’яніння, а лише завдадуть подвійного удару по підшлунковій залозі.

Цей міф переконує, що масло, олія чи будь-який інший жир допоможе обволокти стінки шлунку й завадити швидкому всмоктуванню алкоголю в кров.

Однак, щоб це справді спрацювало, треба з’їсти дуже багато масла. Самостійно випита олія чи з’їдений шматочок масла спричинять лише блювоту або діарею.

Якщо масло чи олія і можуть якось допомогти, то лише в тандемі. До прикладу, повноцінний прийом їжі з гречки, овочів та канапки з маслом і справді трохи сповільнить дію алкоголю.

Міф № 2. Активоване вугілля

Пити активоване вугілля перед застіллям — це ще один популярний міф.

Його дія полягає у тому, щоб виводити з організму токсини, а пити його до інтоксикації немає сенсу.

Активоване вугілля може трішки допомогти вже після застілля, адже тоді нашому організму справді знадобиться абсорбент.

Міф № 3. Сире яйце

Хоча випите яйце і справді може дещо сповільнити процес сп’яніння, однак шкоди та наслідків від такого трюку може бути набагато більше.

Зокрема, негативний вплив відчує твій шлунок. Не виключено, що від сирого яйця, особливо в літню спеку, ти можеш отримати сальмонельоз.

Міф № 4. Підвищити градус та запити газованими напоями

Всі ми знаємо, що не можна знижувати градус, однак підвищувати градус теж шкідливо для організму й неефективно.

Алкоголь викликає зневоднення, тож його рекомендують запивати нейтральною рідиною. Та це не означає, що запити алкоголь газованим солодким напоєм — хороша ідея.

Тандем алкоголю й солодкого газованого напою лише прискорить всмоктування, що призведе до швидшого сп’яніння.

Це означає, що змішувати газовані напої (кола, пепсі, спрайт) та алкоголь (віскі, горілка тощо) не варто. Користі від цього не отримати.

Коли йдеться про нейтральну рідину, то це звичайна вода, без газу, підсолоджувачів та домішок. Також допомагає трохи нейтралізувати алкоголь звичайний лід, який додали до напою.

Що справді допомагає зменшити вплив алкоголю?

Попри багато міфів, які ніяк не допомагають зменшити негативний вплив алкоголю на організм та сповільнити сп’яніння, все ж існують дієві методи.

За кілька годин до застілля треба добре поїсти, ущільнити прийом їжі крупами з низьким глікемічним індексом.

Алкоголь не має бути газованим та солодким. Поєднання солодкого та алкогольного ніколи не принесе користі, навпаки, нашкодить організму.

Уникай жирної їжі та салатів з майонезом тощо. Таке харчування під час застілля завдасть подвійного удару по печінці.

Не змішуй алкоголь. Як ми вже зрозуміли, погано буде як від зниження, так і від підвищення градуса, тож краще зупинитися на одному напої та не перевищувати норму.

Хоча безпечної дози алкоголю не існує, можна обійтися мінімальною шкодою. Для цього треба дотримуватися дози — 250 мл для слабкого алкоголю, 40-60 мл для міцного.

Рухайся. Якщо ти просто сидітимеш за столом і безперервно будеш їсти й пити, то надовго тебе не вистачить.

Що робити з похміллям?

Хоч би як добре було вночі, зранку може мучити похмілля, головний біль, при важкій інтоксикації — блювота.

Можна трошки полегшити свої симптоми за допомогою простих і дієвих кроків:

Оскільки алкоголь має сечогінні властивості, на ранок можна відчути зневоднення. Тож рекомендовано пити більше рідини.

Знову ж таки, йдеться не про алкоголь чи солодкі газовані напої. При похміллі треба пити багато звичайної води, компоту, узвару.

Щодо розсолу, то його краще не вживати, адже велика кількість солі в цьому напої може викликати затримку рідини й цим завадити виведенню токсинів. Також розсіл підвищує артеріальний тиск.

Проти головного болю можна вжити аспірин, парацетамол, ібупрофен. Доречно поміряти тиск — можливо, біль пов’язаний саме з ним.

Більше прогулянок на свіжому повітрі.

Звісно, алкоголь може допомогти на певний час розслабитися та покращити настрій, але за кожним сплеском емоцій йде емоційне голодування та занепад.

Редакція Вікон радить ставитися до споживання алкоголю розумно й не перевищувати безпечної дози. А за можливості віддавати перевагу здоровому способу життя.

Водночас якщо ти чи твої знайомі страждають від постійної тривожності, читай, як алкоголь впливає на твій емоційний стан.

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