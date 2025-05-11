Хватит баранчиков считать! Как уснуть, если тебя атакуют навязчивые мысли

Опять не можешь заснуть из-за навязчивых мыслей? То неприятные разговоры многолетней давности в голове появляются (с альтернативными ответами от тебя, конечно же), или тревожность берет верх над умом. Или вообще воспоминания никак не уйдут!

Кажется, эта проблема знакома многим. А что если мы скажем: есть фраза, которая остановит непрерывный поток мыслей? В этом убежден доктор философии и психолог Джеффри Бернштейн. Свой метод он объяснил в Psychology Today.

Мы рассказываем самое интересное и поделимся еще несколькими лайфхаками, как можно быстро уснуть.

Как остановить поток мыслей и заснуть

Мощный поток мыслей, бушующий в голове, может не отпускать всю ночь. Психолог говорит: людям с подобной проблемой он предлагает “волшебную” фразу из четырех слов, которая действительно помогает — об этом говорят его пациенты.

Так что же это за чудо-фраза?

Эта мысль может подождать.

Именно так. Это простое предложение имеет удивительно сильное влияние, если его произнести вслух нежно к себе, но твердо.

Таким образом, твой мозг будто создает для себя границу между тобой и неконтролируемыми мыслями. И совсем не требует от тебя решения проблем, возражения в спорах и т.д.

А главное: ты не подавляешь мысли, а откладываешь их на потом.

Ведь очень часто ночное беспокойство спровоцировано именно чрезмерной работой твоего мозга, а не внешними раздражителями.

Джеффри Бернштейн дает еще несколько советов, как отложить навязчивые мысли на потом и спокойно уснуть.

Произнося эту фразу, попробуй говорить ее в ритме со своим дыханием. Ведь именно дыхание может как будоражить наше тело, так и успокоить его. Не ожидай, что все получится за один раз. Тренируйся и повторяй фразу, пока это не станет наработанным инструментом твоего мозга. Представь “банку для мыслей”. Мысленно помести все свои мысли туда и закрой ее воображаемой крышкой. Если это действительно важно, утром ты “откроешь” банку. Не пытайся отвлечься с помощью телефона. Так ты рискуешь попасть в так называемую кроличью нору.

Как быстро заснуть: несколько советов

Каждый (-ая) из нас пользуется разными лайфхаками, если долго не удается заснуть.

Кроме таких известных, как проветривание комнаты, теплый душ вечером, избегание тяжелого ужина и т.д., есть еще несколько вариантов, которые могут тебе помочь. Например:

стакан теплого молока на ночь;

ромашковый чай;

совсем немного грецких орехов, вишен или банан — они тоже вызывают сонливость;

избегай напитков с кофеином минимум за четыре часа до сна;

включай специальную успокаивающую музыку для сна;

за час до сна старайся не выполнять умственную деятельность;

если совсем не удается заснуть — старайся убедить себя, что тебе нельзя спать. Тогда твой организм непременно вложит тебя спать, убеждает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Этот феномен также называют парадоксальными намерениями.

Есть еще один интересный японский метод для засыпания, который может помочь тебе наладить отношения со сном. Читай о нем подробнее по ссылке.

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