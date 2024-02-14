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Как правильно приседать со штангой: простые правила, чтобы не навредить себе

Богдана Макалюк, журналист сайта 14 февраля 2024, 09:30
Як робити присідання зі штангою правильно: поради новачкам
Фото: Pexels

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