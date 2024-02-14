Как правильно приседать со штангой: простые правила, чтобы не навредить себе

Люди, которые хотят накачать мышцы ног и ягодиц, могут выполнять приседания со штангой. Но если делать это неправильно и подобрать большой вес, можно навредить своим коленям и не только.

Тренер Сергей Данилов рассказал для Суспільне Миколаїв, как правильно приседать со штангой.

Приседание со штангой является базовым упражнением для бедер и больших ягодичных мышц. Но тренер не рекомендует увлекаться этим упражнением новичкам. Не нужно работать с максимально большим весом.

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Как правильно приседать со штангой

Самое первое движение — это подход к штанге. Надо правильно снять ее со стоек. Подсаживаясь под штангу, надо, чтобы ее гриф лежал не на шее и не на спине, а немного за трапециями.

Сначала, когда подсаживаешься под штангу, надо сделать маленький шаг. Потом, когда ее положил ниже трапеций, сделать шаг второй ногой. Напрягая одновременно спину и ноги надо снять штангу со стоек.

Сделать маленький шаг назад. Ноги поставить не сильно широко, а стопы должны быть немного развернутыми в стороны.

Когда приседаешь, колени должны идти строго в сторону стоп: не вперед, а в стороны. Не нужно сгибать поясницу, голову не наклонять. Приседать плавно на вдохе и вставать также плавно на выдохе.

После этого также медленно и аккуратно вернуть штангу на стойки. Это упражнение лучше сначала делать с тренером, чтобы он со стороны видел ошибки и мог их исправить.

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