Як правильно присідати зі штангою: прості правила, щоб не зашкодити собі

Люди, які хочуть накачати м’язи ніг та сідниць, можуть виконувати присідання зі штангою. Але якщо робити це неправильно і підібрати велику вагу, можна нашкодити своїм колінам і не тільки.

Тренер Сергій Данилов розповів для Суспільне Миколаїв, як правильно присідати зі штангою.

Присідання зі штангою є базовою вправою для стегон та великих сідничних м’язів. Але тренер не рекомендує захоплюватися цією вправою новачкам. Не потрібно працювати присідати з максимально великою вагою.

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Як правильно присідати зі штангою

Найперший рух — це підхід до штанги. Потрібно правильно зняти її зі стійок. Підсідаючи під штангу, треба, щоб її гриф лежав не на шиї та не на спині, а трохи за трапеціями.

Спочатку, коли підсідаєш під штангу, треба зробити маленький крок. Потім, коли її поклав нижче за трапеції, зробити крок другою ногою. Напружуючи одночасно спину та ноги, треба зняти штангу зі стійок.

Зробити невеликий крок назад. Ноги поставити не дуже широко, а стопи мають бути трохи розведеними в сторони.

Коли присідаєш, коліна повинні йти суворо у бік стоп: не вперед, а вбік. Не треба згинати поперек, голову не нахиляти. Присідати плавно на вдиху та вставати також плавно на видиху.

Після цього також повільно та акуратно повернути штангу на стійки. Цю вправу краще спочатку робити з тренером, щоб він з боку бачив помилки та міг їх виправити.

Щоб займатися спортом, необов’язково ходити в тренажерний зал. Раніше ми розповідали, як правильно займатися спортом вдома.

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