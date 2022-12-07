Быстро и эффективно: как избавиться от перхоти в домашних условиях — советы трихологов

Перхоть — распространенная проблема среди мужчин и женщин. Если она возвращается снова и снова от качества воды, шампуня или даже непонятно почему, избавиться от нее можно. Трихологи рассказали, как избавиться от перхоти в домашних условиях — читай в материале.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях — советы трихологов

Чтобы избавиться от перхоти быстро и эффективно в домашних условиях, нужно прежде всего знать, что это такое и почему она появляется. Дерматолог Карина Панькив уверяет, что перхоть — это не заболевание, а симптом. Это просто роговые чешуйки кожи и себум.

Чрезмерное размножение грибка malassezia в большинстве своем — вторичное проявление, когда для этого создаются соответствующие условия.

Чтобы избавиться от перхоти, нужно правильно мыть голову. Режим мытья индивидуально подбирает трихолог, потому что продукция себума у людей происходит по-разному.

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Важнейшие советы как избавиться от перхоти:

Не пытайся “приучить” кожу головы к определенному графику мытья, особенно который ей не свойственен, ведь может возникнуть сухая или жирная себорея. Некоторые шампуни от перхоти противогрибковые, ими нельзя пользоваться на постоянной основе. Лучше выбрать шампуни с себорегулирующим действием.

Если перхоть тревожит тебя долгое время и избавиться от нее не получается, трихолог Любовь Мукомела советует обратиться к врачу.

Если перхоть у тебя постоянно, можно сделать профессиональный скраб, пилинг (если нет таких признаков как покраснение кожи головы, зуд, разного рода пятна на коже).

Меняй шампуни. Часто перхоть появляется от постоянного использования безсульфатных шампуней. Из-за них скапливается жир и роговые частицы.

Если кроме перхоти у тебя есть зуд, покраснения и быстро пачкаются волосы — это уже признаки себорейного дерматита, отрицательного изменения состава природного жира с нарушением баланса микрофлоры.

Как лечить себорейный дерматит

Первое, что необходимо сделать, обратиться к специалисту. Самолечение здесь только усугубит проблему. Врач найдет причину и подберет для тебя индивидуальные средства лечения.

Врач-дерматолог Инна Безкорова считает, что избавиться от перхоти раз и навсегда возможно. Для этого нужно соблюдать такие правила:

Убери факторы, которые провоцируют перхоть — не мой голову горячей водой, нормализуй температуру воздуха и влажность. Не используй агрессивный уход — скрабы, домашние маски из перца и горчицы, фен на максимальной мощности и стайлеры. Замени свой шампунь на лечебный (аптечный).

Раньше мы рассказывали, как высушить волосы без фена.

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