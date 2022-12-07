Быстро и эффективно: как избавиться от перхоти в домашних условиях — советы трихологов

Перхоть — распространенная проблема среди мужчин и женщин. Если она возвращается снова и снова от качества воды, шампуня или даже непонятно почему, избавиться от нее можно. Трихологи рассказали, как избавиться от перхоти в домашних условиях — читай в материале.
Чтобы избавиться от перхоти быстро и эффективно в домашних условиях, нужно прежде всего знать, что это такое и почему она появляется. Дерматолог Карина Панькив уверяет, что перхоть — это не заболевание, а симптом. Это просто роговые чешуйки кожи и себум.
Чрезмерное размножение грибка malassezia в большинстве своем — вторичное проявление, когда для этого создаются соответствующие условия.
Чрезмерное размножение грибка malassezia в большинстве своем — вторичное проявление, когда для этого создаются соответствующие условия.
Чтобы избавиться от перхоти, нужно правильно мыть голову. Режим мытья индивидуально подбирает трихолог, потому что продукция себума у людей происходит по-разному.
Важнейшие советы как избавиться от перхоти:
Если перхоть тревожит тебя долгое время и избавиться от нее не получается, трихолог Любовь Мукомела советует обратиться к врачу.
Первое, что необходимо сделать, обратиться к специалисту. Самолечение здесь только усугубит проблему. Врач найдет причину и подберет для тебя индивидуальные средства лечения.
Врач-дерматолог Инна Безкорова считает, что избавиться от перхоти раз и навсегда возможно. Для этого нужно соблюдать такие правила:
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