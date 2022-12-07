Швидко і ефективно: як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів

Лупа — поширена проблема серед чоловіків та жінок. Якщо вона повертається знову і знову від якості води, шампуня чи навіть незрозуміло чому, позбутися її можна. Трихологи розповіли, як позбутися лупи в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів

Щоб позбутися лупи швидко і ефективно в домашніх умовах потрібно насамперед знати, що це таке і чому вона з’являється. Дерматологиня Каріна Паньків запевняє, що лупа – це не захворювання, а симптом. Це просто рогові лусочки шкіри та себум.

Надмірне розмноження грибка malassezia здебільшого – вторинний прояв, коли для цього створюються відповідні умови.

Щоб позбутися лупи, потрібно правильно мити голову. Режим миття індивідуально підбирає трихолог, бо продукція себуму в людей відбувається по-різному.

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Найважливіші поради як позбутися лупи:

Не намагайся “привчити” шкіру голови до певного графіку миття, особливо який їй не властивий, адже може виникнути суха або жирна себорея. Деякі шампуні від лупи є протигрибковими, ними не можна користуватися на постійній основі. Краще обрати шампуні з себорегулювальною дією.

Якщо лупа тривожить тебе довгий час і позбутися неї не виходить, трихологиня Любов Мукомела радить звернутися до лікаря.

Якщо лупа в тебе постійно, можна зробити професійне скрабування, пілінг (якщо немає таких ознак як почервоніння шкіри голови, свербіж, різного роду плями на шкірі).

Змінюй шампуні. Часто лупа з’являється від постійного використання безсульфатних шампунів. Через них накопичується жир і рогові частинки.

Якщо крім лупи в тебе є свербіж, почервоніння та швидко брудниться волосся — це вже ознаки себорейного дерматиту, негативної зміни складу природного жиру з порушенням балансу мікрофлори.

Як лікувати себорейний дерматит

Найперше, що необхідно зробити, звернутися до спеціаліста. Самолікування тут лише поглибить проблему. Лікар знайде причину та підбере для тебе індивідуальні засоби лікування.

Лікарка-дерматологиня Інна Безкорова вважає, що позбутися лупи раз і назавжди можливо. Для цього потрібно дотримуватися таких правил:

Прибери фактори, які провокують лупу — не мий голову гарячою водою, нормалізуй температуру повітря і вологість. Не використовуй агресивний догляд — скраби, домашні маски з перцю та гірчиці, фен на максимальній потужності та стайлери. Заміни свій шампунь на лікувальний (аптечний).

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