Швидко і ефективно: як позбутися лупи в домашніх умовах — поради трихологів

Лупа — поширена проблема серед чоловіків та жінок. Якщо вона повертається знову і знову від якості води, шампуня чи навіть незрозуміло чому, позбутися її можна. Трихологи розповіли, як позбутися лупи в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Щоб позбутися лупи швидко і ефективно в домашніх умовах потрібно насамперед знати, що це таке і чому вона з’являється. Дерматологиня Каріна Паньків запевняє, що лупа – це не захворювання, а симптом. Це просто рогові лусочки шкіри та себум.
Надмірне розмноження грибка malassezia здебільшого – вторинний прояв, коли для цього створюються відповідні умови.
Надмірне розмноження грибка malassezia здебільшого – вторинний прояв, коли для цього створюються відповідні умови.
Щоб позбутися лупи, потрібно правильно мити голову. Режим миття індивідуально підбирає трихолог, бо продукція себуму в людей відбувається по-різному.
Найважливіші поради як позбутися лупи:
Якщо лупа тривожить тебе довгий час і позбутися неї не виходить, трихологиня Любов Мукомела радить звернутися до лікаря.
Найперше, що необхідно зробити, звернутися до спеціаліста. Самолікування тут лише поглибить проблему. Лікар знайде причину та підбере для тебе індивідуальні засоби лікування.
Лікарка-дерматологиня Інна Безкорова вважає, що позбутися лупи раз і назавжди можливо. Для цього потрібно дотримуватися таких правил:
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