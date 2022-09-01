Не только женская проблема! Рассказываем о молочнице у мужчин: симптомы болезни и лечение

Большинство людей думают, что молочница — женская проблема. Но это заболевание может появиться и у мужчин.

Это распространенная проблема, и ее не следует игнорировать. Ведь если мужчина своевременно не будет лечить молочницу, это может привести к серьезным последствиям.

Молочница у мужчин

Молочница — это вид дрожжевой инфекции, вызываемой грибами Candida albicans. Инфекция может развиваться во рту и горле, на коже и гениталиях.

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Хотя эта инфекция чаще встречается у женщин, мужчины тоже сталкиваются с этой проблемой. Грибы появляются на слизистой и производят разные ферменты, которые ей вредят. Потому заболевание может появиться у каждого.

Причины молочницы у мужчин

У мужчин признаки молочницы могут наблюдаться реже. Одной из причин есть то, что грибок не задерживается в организме, а выводится при мочеиспускании. Однако причины появления заболевания делят на внешние и внутренние.

Ослабленный иммунитет;

плохая гигиена;

получение инфекции половым путем от женщины;

длительный или бесконтрольный прием различных антибиотиков, лекарственных препаратов;

частое изменение климатических зон;

эмоциональный стресс;

сахарный диабет.

Симптомы и признаки молочницы у мужчин

Чаще всего молочница у мужчин поражает головку полового органа, вызывает раздражение, выделения и покраснение. Может беспокоить зуд, появляется белый налет на слизистой. На нижнем белье мужчина начинает замечать густые, белые или слегка желтоватые выделения, которые могут иметь резкий запах.

Также мочеиспускание и половой акт могут быть болезненными.

Симптомы болезни у мужчин зависят от инкубационного периода инфекции, который может занять 14-21 день. За это время инфекция может активно размножаться в организме, но не имеет видимых симптомов.

Лечение молочницы у мужчин

Лечением молочницы у мужчин занимается уролог или дерматовенеролог. Однако, если молочница обусловлена ​​эндокринными нарушениями, лечение назначает эндокринолог.

Врач берет анализ на исследование бакпосов, может взять анализ крови и мочи, чтобы выявить причину появления грибков.

Если по результатам анализов причиной молочницы, например, высокий уровень сахара в крови, то лечением занимается узкий специалист. Если обнаружена только молочница, то врач назначает препараты от этой болезни. Это могут быть таблетки или мази в зависимости от развития болезни.

Не стоит покупать препараты без консультации с врачом, это может только навредить.

Не следует пренебрегать симптомами молочницы, ведь могут быть серьезные последствия. В первую очередь, заболевание может перейти в хроническую форму, мужчина будет иметь периоды сильного обострения.

При несвоевременном лечении может нарушиться структура слизистой уретры, что затруднит мочеиспускание, воспалительный процесс может подняться в железу, которая расположена перед мочевым пузырем, и сам пузырь.

Также при запущенном кандидозе возможно отсутствие либидо и проявление половой дисфункции.

Профилактика молочницы у мужчин

Прежде всего, нужно укреплять иммунитет и избегать стресса, лучше отказаться от вредных привычек. Обязательно нужно соблюдать личную гигиену и иметь защищенные половые акты. Также мужчинам следует регулярно проходить медосмотр у врачей.

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