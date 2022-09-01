Не тільки жіноча проблема! Розповідаємо про молочницю у чоловіків: симптоми хвороби та лікування

Більшість людей думають, що молочниця — жіноча проблема. Але це захворювання може з’явитися і в чоловіків.

Це поширена проблема, але її не варто ігнорувати. Адже, якщо чоловік своєчасно не лікуватиме молочницю, це може призвести до серйозних наслідків.

Молочниця у чоловіків

Молочниця — це вид дріжджової інфекції, яку спричиняють гриби Candida albicans. Інфекція може розвиватися в роті та горлі, на шкірі та на геніталіях.

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Хоча ця інфекція частіше трапляється у жінок, чоловіки теж із нею стикаються. Гриби з’являються на слизовій та виробляють різні ферменти, які їй шкодять. Тому захворювання може з’явитися у кожного.

Причини молочниці у чоловіків

У чоловіків ознаки молочниці можуть спостерігатися рідше. Однією з причин є те, що грибок не затримується в організмі, а виводиться при сечовипусканні. Однак причини появи захворювання поділяють на зовнішні та внутрішні.

Ослаблений імунітет;

погана гігієна;

отримання інфекції статевим шляхом від жінки;

тривалий або безконтрольний приймання різних антибіотиків, лікарських препаратів;

часта зміна кліматичних зон;

емоційний стрес;

цукровий діабет.

Симптоми та ознаки молочниці у чоловіків

Найчастіше молочниця у чоловіків вражає головку статевого органа, викликає роздратування, виділення та почервоніння. Може турбувати свербіж, з’являється білий наліт на слизовій оболонці. На спідній білизні чоловік починає помічати густі, білі або злегка жовтуваті виділення, які можуть мати різкий запах.

Також сечовипускання та статевий акт можуть бути болісними.

Симптоми хвороби у чоловіків залежать від інкубаційного періоду інфекції, який може тривати 14-21 день. За цей час інфекція може активно розмножуватися в організмі, але не мати видимих ​​симптомів.

Лікування молочниці у чоловіків

Лікуванням молочниці у чоловіків займається уролог або дерматовенеролог. Проте якщо молочниця обумовлена ендокринними порушеннями, лікування призначає ендокринолог.

Лікар бере аналіз на дослідження бакпосів, можуть взяти аналіз крові та сечі, щоб виявити причину появи грибків.

Якщо за результатами аналізів причиною молочниці є, наприклад, високий рівень цукру в крові, то лікуванням займається вузький спеціаліст. Якщо виявлено тільки молочницю, то лікар призначає препарати від цієї хвороби. Це можуть бути пігулки чи мазі, залежно від розвитку хвороби.

Не варто купувати препарати без консультації з лікарем, це може тільки зашкодити.

Не треба нехтувати симптомами молочниці, адже можуть бути серйозні наслідки. Насамперед захворювання може перейти у хронічну форму, чоловік матиме періоди сильного загострення.

При несвоєчасному лікуванні може порушитися структура слизової уретри, що утруднить сечовипускання, запальний процес може піднятися в передміхурову залозу та сечовий міхур.

Також при запущеному кандидозі можлива відсутність лібідо та прояв статевої дисфункції.

Профілактика молочниці у чоловіків

Насамперед треба зміцнювати імунітет та уникати стресу, краще відмовитися від шкідливих звичок. Обов’язково треба дотримуватися особистої гігієни та мати захищені статеві акти. Також чоловікам варто регулярно проходити медогляд у лікарів.

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