Здоров'я та краса

Не тільки жіноча проблема! Розповідаємо про молочницю у чоловіків: симптоми хвороби та лікування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 19:30
Як лікувати молочницю у чоловіків: ознаки, симптоми та методи лікування
Фото: Pexels

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