Чоловічий клімакс — не жарти! Читай, що таке вікова андропауза та як продовжити свою молодість

Чомусь про жіночий клімакс ходять легенди та міфи, а часом і недоречні жарти, а ось про чоловічий клімакс взагалі багато хто не знає.

Член Європейської асоціації урологів Олександр Кардонов розповів, що це таке та чому чоловіки не говорять про цей стан.

Що таке чоловічий клімакс

Вікова андропауза (чоловічий клімакс) — це фізіологічний процес поступового зниження тестостерону в чоловіків після 40 років. При цьому рівень гормону падає на 1% щороку.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає чоловічий клімакс як пізній гіпогонадизм (патологічне зниження вироблення статевих гормонів та порушення функції статевих органів).

Варто одразу сказати, що в деяких чоловіків цей процес може початись ще до 40 років, а в декого — взагалі не проявитись. Це залежить від багатьох факторів, зокрема способу життя.

Симптоми чоловічого клімаксу

зниження статевого потягу;

еректильна дисфункція чи імпотенція;

збільшення грудних залоз (гінекомастія);

перепади настрою (чергування агресії з апатією чи навіть депресією).

Лікування вікової андропаузи

Спершу потрібно пройти комплексне медичне обстеження. Після цього лікар індивідуально підбирає методи лікування. Одним з таких є терапія тестостероном.

Проте перед її початком обов’язково треба проконсультуватись з андрологом та ендокринологом. Адже замісна терапія може призводити до появи та зростання ракових клітин у простаті.

Щоб почуватись добре під час андропаузи, варто регулярно відвідувати лікаря та дбати про своє здоров’я.

Профілактика чоловічого клімаксу

Відтягнути момент настання андропаузи можна, якщо дотримуватись цих простих та дієвих правил:

збалансовано харчуватись; займатись спортом; максимально уникати стресу; відмовитись від шкідливих звичок; регулярно займатись сексом.

Не відкладай на потім те, чому можна запобігти вже сьогодні. Читай, яких лікарів, навіщо та коли потрібно проходити та що варто знати про чоловічий медогляд.

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