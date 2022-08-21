Здоров'я та краса

Чоловічий клімакс — не жарти! Читай, що таке вікова андропауза та як продовжити свою молодість

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 10:00
Чоловічий клімакс - що це таке, симптоми, лікування, профілактика
Фото: Pexels

Більше новин
Бій Усик-Джошуа - хто переміг 20.08.2022
Україна перемагає — Олександр Усик знову чемпіон! Дивись, як пройшов запеклий бій з Джошуа
Інтерв'ю Анастасії Федорової - дружини міністра цифрової трансформації України
Як це бути дружиною сучасного політика — інтерв’ю з Анастасією Федоровою про роботу, родину та війну
Реабілітація українських військових та адаптивний спорт
Щоб мати сили боротись далі — що таке адаптивний спорт та чому він важливий для реабілітації військових
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 21 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 21 серпня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Бій Усик-Джошуа - хто переміг 20.08.2022
Україна перемагає — Олександр Усик знову чемпіон! Дивись, як пройшов запеклий бій з Джошуа
Інтерв'ю Анастасії Федорової - дружини міністра цифрової трансформації України
Як це бути дружиною сучасного політика — інтерв’ю з Анастасією Федоровою про роботу, родину та війну
Реабілітація українських військових та адаптивний спорт
Щоб мати сили боротись далі — що таке адаптивний спорт та чому він важливий для реабілітації військових
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 21 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 21 серпня

Відео
0:01:16
Бій Усик-Джошуа - хто переміг 20.08.2022

Україна перемагає — Олександр Усик знову чемпіон! Дивись, як пройшов запеклий бій з Джошуа
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 21 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 21 серпня
0:02:23
Перехоплені розмови росіян від ГУР - окупанти ґвалтують неповнолітніх
Російські військові зґвалтували трьох дівчат у Бєлгороді — наймолодшій 14! Перехоплена розмова окупанта
IT_Integrator
ІТ-Інтегратор та його команда. Хто стоїть за перемогами на економічному фронті в Україні
0:04:43
Чоловічий клімакс — не жарти! Читай, що таке вікова андропауза та як продовжити свою молодість
Не дали ворогу піти на Полтавщину — партизани Тростянця з гордістю розповіли про боротьбу в окупації
0:03:18
Відбудова в Ірпіні
Без даху над головою, з розбитими вікнами і дірами у стінах. Ірпінці чекають на допомогу
Вознесенськ
Маленькій дівчинці вирвало око! Росіяни обстріляли ракетами будинки у Вознесенську — що відомо
Бій Усик Джошуа
Бій Усик-Джошуа: коли відбудеться, прогнози букмекерів і що відомо про боксерів
0:02:49
історія двох братиків, які втратили батьків
Ледь не відлетіли на небо: історія двох братиків, які втратили батьків, але вчепились за життя
Перейменування станцій метро Києва
Як працює метро у Києві сьогодні: пересадки й закриті станції
Більше відео
Реабілітація українських військових та адаптивний спорт
Читати далі
Щоб мати сили боротись далі — що таке адаптивний спорт та чому він важливий для реабілітації військових

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь