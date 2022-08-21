Мужской климакс — не шутки! Читай, что такое возрастная андропауза и как продолжить свою молодость

Почему-то о женском климаксе ходят легенды и мифы, а порой и неуместные шутки, а вот о мужском климаксе вообще многие не знают.
Член Европейской ассоциации урологов Александр Кардонов рассказал, что это такое и почему мужчины не говорят об этом состоянии.
Возрастная андропауза (мужской климакс) — это физиологический процесс постепенного снижения тестостерона у мужчин после 40 лет. При этом уровень гормона падает на 1% ежегодно.
Всемирная организация здравоохранения определяет мужской климакс как поздний гипогонадизм (патологическое снижение выработки половых гормонов и нарушение функции половых органов).
Следует сразу сказать, что у некоторых мужчин этот процесс может начаться еще до 40 лет, а у некоторых — вообще не проявиться. Это зависит от многих факторов, в частности образа жизни.
Следует сразу сказать, что у некоторых мужчин этот процесс может начаться еще до 40 лет, а у некоторых — вообще не проявиться. Это зависит от многих факторов, в частности образа жизни.
Для начала нужно пройти комплексное медицинское обследование. После этого врач индивидуально подбирает методы лечения. Одним из таких является терапия тестостероном.
Однако перед ее началом обязательно нужно проконсультироваться с андрологом и эндокринологом. Ведь заместительная терапия может приводить к появлению и росту раковых клеток в простате.
Однако перед ее началом обязательно нужно проконсультироваться с андрологом и эндокринологом. Ведь заместительная терапия может приводить к появлению и росту раковых клеток в простате.
Чтобы чувствовать себя хорошо во время андропаузы, следует регулярно посещать врача и заботиться о своем здоровье.
Оттянуть момент наступления андропаузы можно, если соблюдать эти простые и действенные правила:
Не откладывай на потом то, что можно предотвратить уже сегодня. Читай, каких врачей, зачем и когда нужно проходить и что следует знать про мужской медосмотр.
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