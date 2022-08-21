Мужской климакс — не шутки! Читай, что такое возрастная андропауза и как продолжить свою молодость

Почему-то о женском климаксе ходят легенды и мифы, а порой и неуместные шутки, а вот о мужском климаксе вообще многие не знают.

Член Европейской ассоциации урологов Александр Кардонов рассказал, что это такое и почему мужчины не говорят об этом состоянии.

Что такое мужской климакс

Возрастная андропауза (мужской климакс) — это физиологический процесс постепенного снижения тестостерона у мужчин после 40 лет. При этом уровень гормона падает на 1% ежегодно.

Всемирная организация здравоохранения определяет мужской климакс как поздний гипогонадизм (патологическое снижение выработки половых гормонов и нарушение функции половых органов).

Следует сразу сказать, что у некоторых мужчин этот процесс может начаться еще до 40 лет, а у некоторых — вообще не проявиться. Это зависит от многих факторов, в частности образа жизни.

Симптомы мужского климакса

снижение полового влечения;

эректильная дисфункция или импотенция;

увеличение грудных желез (гинекомастия);

перепады настроения (чередование злости с апатией либо даже депрессией).

Лечение возрастной андропаузы

Для начала нужно пройти комплексное медицинское обследование. После этого врач индивидуально подбирает методы лечения. Одним из таких является терапия тестостероном.

Однако перед ее началом обязательно нужно проконсультироваться с андрологом и эндокринологом. Ведь заместительная терапия может приводить к появлению и росту раковых клеток в простате.

Чтобы чувствовать себя хорошо во время андропаузы, следует регулярно посещать врача и заботиться о своем здоровье.

Профилактика мужского климакса

Оттянуть момент наступления андропаузы можно, если соблюдать эти простые и действенные правила:

сбалансированно питаться; заниматься спортом; максимально избегать стресса; отказаться от вредных привычек; регулярно заниматься сексом.

Не откладывай на потом то, что можно предотвратить уже сегодня. Читай, каких врачей, зачем и когда нужно проходить и что следует знать про мужской медосмотр.

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