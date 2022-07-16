Про що соромляться говорити чоловіки та як зберегти здоров’я під час війни — розмова з урологом

Затягнути чоловіка до лікаря, як правило, справа не проста. Чимало хто просто боїться ходити до медиків та ставити питання лікарю — урологу. Йдеться про хвороби чоловічої статевої сфери.

Більшість чоловіків не думають про власне здоров’я, поки не проявляються перші симптоми або ж захворювання прогресує.

Ми поговорили з відомим лікарем урологом, кандидатом медичних наук Антоном Глєбовим.

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Чи часто чоловіки приходять на огляд

Є таке твердження, що чоловіки по своїй фізіології можуть витримувати високий інтенсивний стрес, але досить нетривалий час. Інтенсивність такого стресу для жінки була б убивчою.

Але жінка, своєю чергою, може витримувати стрес середньої інтенсивності дуже довго. І ця тривалість середньо інтенсивного стресу для чоловіка була б згубна.

Чому я на цьому роблю акцент? Бо на сьогодні в мене велика кількість пацієнтів-чоловіків, які приходять просто на профілактичний огляд чи зі скаргами на загальну втому, депресію, порушення сну і як наслідок — порушення лібідо, сексуальних бажань.

І взагалі іноді приходять із проблемою втрати навіть думок про секс чи про інтимну близькість. І коли питаєш, чи знаходяться вони у стресі, вони кажуть: “Ну, в принципі так”.

Бо щодня у голові прокручується розуміння тих жахів війни, які відбуваються нині в нашій країні. Тобто чоловіки на сьогодні не розуміють вираженість згубних факторів і той деструктивний вплив навіть невеликого стресу на організм чоловіка й на гормональний фон.

Вісім з десяти чоловіків, які приходять просто на профогляд без виражених скарг, мають порушення у гормональному фоні. Вони частіше за все викликані довготривалим стресовим фактором.

До чого може призвести стрес

Стрес — це руйнівний фактор, який запускає цілу низку процесів в організмі й це як карткова будівля, як ефект доміно. Спочатку порушується одна ланка роботи нашого організму.

Вона далі за собою тягне другу, третю, десяту і з кожним днем стає все агресивніше. Коли ми кажемо про порушення гормонального фону, це за собою веде і порушення наших фізіологічних процесів в організмі, метаболізму.

Тобто перетравлення і засвоєння корисних речовин, які мають потрапляти до нашого організму разом з їжею. Це і порушення сну, що веде за собою порушення не тільки вироблення статевих гормонів, але й взагалі гормонального балансу нашого організму.

Відтак впливає і на серцевий м’яз, і на наш імунітет. Звідси виникає ризик загострення хронічних захворювань, які є у кожного з нас.

Як впливає стрес на відсутність ерекції

Одна з найбільш банальних і водночас складних рекомендацій — це виключення цього стресу. Усі, хто проживає сьогодні в Україні, на жаль, це зробити не можуть.

Якщо в нас йде гормональний збій, якщо в нас падає концентрація і вироблення власного тестостерону, відтак знижується стресостійкість. Тестостерон є одним із ключових гормонів. Це гормон стійкості до стресу.

Чим більший рівень стресу, тим нижчий рівень гормону. І чим нижчий рівень тестостерону, тим більше ми схильні до стресу.

До того ж при зниженні концентрації тестостерону порушується кровопостачання серцевого м’яза. Це підвищує ризики для виникнення гострих серцево-судинних проблем та насамперед інфарктів.

Ще раз кажу, гормон забезпечує стресостійкість. На високому рівні тестостерону ми швидше висипаємося, швидше приходимо в норму, чіткіше оцінюємо ситуацію та приймаємо рішення.

Окрім того, тестостерон відповідає за статеву функцію чоловіка. Якщо його рівень є достатнім, то і якість ерекції буде відмінною. Недостатній рівень тестостерону може знизити ерекцію.

Як поповнити дефіцит тестостерону

По-перше, на сьогодні, як ніколи, треба звернути увагу на своє здоров’я. Треба робити профілактичні огляди, попереджувати грубі й глибокі зміни у своєму організмі ще на так званому досимптоматичному етапі.

Поповненню тестостерону в організмі сприяють ведення здорового способу життя, помірні фізичні навантаження, статева активність та повноцінний сон.

Нерідко дефіцит тестостерону поповнюють медикаментозним шляхом. Але всі ці рекомендації мають бути індивідуальними.

Це залежить від віку, від вираженості пошкодження гормональної ланки, наявності чи відсутності супутніх захворювань.

З якими симптомами варто йти до уролога

Не треба терпіти біль або незручності й сподіватися, що саме пройде. До уролога треба йти в будь-якому разі, не соромлячись своїх інтимних проблем.

Якщо в довоєнні часи чверть чи третина пацієнтів зверталися справді профілактично, без скарг, то на сьогодні майже 90% пацієнтів — це чоловіки, яким вже припекло.

Тобто вони не можуть відкладати цю ситуацію на завтра чи післязавтра. Вони вимушені сьогодні звернутися до лікаря, бо їм це заважає жити.

У більшості це запальні захворювання, сечокам’яна хвороба. Переважно, це люди більш похилого віку — вони уразливіші до різних хвороб.

Як часто треба робити профілактичні огляди

Я завжди наводжу приклад, щоб воно гарно запам’ятовувалося, з автомобілем. Усі автомобілісти знають, що осінь – весна — періоди планового техогляду, заміна гуми.

І я кажу, що коли ви відправляєте свого залізного друга на ТО, то це час якраз пройти й вам це ТО, але вже медичне. Тобто, два рази на рік — осінню та весною. Це періоди найбільших загострень усіх хвороб.

Але на сьогодні, коли ми розуміємо, що насамперед стресові та травмуючі фактори більш виражені, ніж в період довоєнного часу, то я б рекомендував принаймні раз на три місяці звертатися до лікаря.

Хоча б до сімейного, щоб він зробив мінімальний чекап. Щоб ви розуміли що з вами все добре. Якщо нічого не болить — це прекрасно. І уролог дійсно не потрібен.

Однак, чоловікам після 40 краще все-таки звертатися до лікаря заради елементарної профілактики. Бо якщо не слідкувати за здоров’ям, можливо, з часом доведеться боротися з такими небажаними наслідками, як простатит, аденома, порушення потенції, чоловіче безпліддя і навіть онкологічні захворювання.

Основні принципи гігієни

Це принципи сексуальної гігієни. Ніхто не скасовував можливість зараження інфекціями, які передаються статевим шляхом. Про це теж слід пам’ятати.

Також слід пам’ятати про виключення не вмотивованого використання дезінфекційних розчинів. Бо це буде порушенням як мінімум мікрофлори слизових поверхонь. До того ж це може призвести до запалення.

Не використовувати креми, які мають антисептичну і протигрибкову дію, без показань лікаря. Насправді це дуже банально, але якщо ми забуватимемо про гігієну, тим паче влітку, коли підвищений ризик розповсюдження бактерій — то це теж не добре.

Треба два рази на день хоча б невеликою кількістю води мити зовнішні статеві органи. Можна використати навіть спеціальні серветки вологі, але треба дивитися уважно на їх склад.

Звертати увагу, щоб вони не мали подразливої дії, не мали у своєму складі спиртових компонентів. Слід боятися будь-яких гігієнічних рідин чи серветок, які містять багато ароматизаторів, бо це може призвести до різних алергічних реакцій.

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